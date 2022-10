Ronaldo se po trestu od kouče omluvil: I ti nejlepší neunesou tíhu okamžiku

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo z Manchesteru United se na Instagramu vyjádřil k předčasnému odchodu do šatny při zápase s Tottenhamem. Učinil tak poté, co byl za trest vyřazen z nominace na další duel anglické ligy s Chelsea.

Ronaldo při středeční výhře 2:0 jako náhradník odešel naštvaně do kabiny už v 88. minutě. Podle informací britského webu Daily Mail měl dokonce odmítnout vystřídat do hry na závěrečných pár minut. Podobně se navíc po návratu do manchesterského celku zachoval už v létě během přípravného utkání s Vallecanem.

V srpnu ho za to trenér Erik ten Hag jen zkritizoval, nyní už s podporou vedení klubu sáhl k trestu. Pětinásobného držitele Zlatého míče vyřadil z nominace na Chelsea a Ronaldo navíc až do sobotního duelu bude trénovat mimo první tým.

Ronaldo se posléze omluvil na instagramu. „V každém klubu, ve kterém jsem působil, jsem se vždycky snažil jít příkladem mladým hráčům. Ale občas i ti nejlepší z nás neunesou tíhu okamžiku,“ napsal.

„Teď cítím, že musím v Carringtonu (pozn. tréninkové cetrum klubu) dál tvrdě pracovat, podporovat své spoluhráče a být připraven na všechno v každém zápase, který dostanu. Podlehnout tlaku nepřipadá v úvahu. Nikdy nepřipadalo. Tohle je Manchester United a my musíme být jednotní (ang. united). Brzy budeme opět spolu,“ přidal Ronaldo s tím, že všude a za všech okolností respektoval spoluhráče, trenéry i soupeře.

Sedmatřicetiletý Ronaldo se do United, kde v minulosti získal tři tituly a vyhrál Ligu mistrů, vrátil loni po třech letech v Juventusu. Zatím však o vydařený návrat nejde: bývalá hvězda Realu Madrid ve 12 soutěžních zápasech dala pouhé dva góly.