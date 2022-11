Řádění bezmozků na Letné! Sparta prohrává ve fandění se Slavií: Pracanti vs. hovada!

Zvěř z čeledi »dutolebí« vyzbrojená petardami a světlicemi poničila mač Sparta – Slovácko (4:0). Děsivou pauzu nařízenou vyděšeným sudím Machálkem viděla celá republika.

Grázlové ze sparťanského tábora tak svojí nebezpečnou ubohostí jen potvrdili, že ve fandění prohrává Letná s Edenem vysoko na body. Byť s nejvyšší průměrnou návštěvou 13 186 lidí na ligový zápas vršovickou Fortuna Arenu (13 154 diváků) těsně poráží.

Jako komunisti

Ohnivý protest idiotů proti trestům zákazu vstupu na stadion, jež Sparta uvalila na několik raubířů, přerostl v »občanskou válku« uvnitř rudé obce. Na utkání se Slováckem přišlo 10 851 fanoušků a drtivá většina z nich vyřvala pyromany hromovým: „Hovada, táhněte domů!“ Kotelníci vyklidili sektor. S tím, že zahajují bojkot domácích zápasů. Dostali se tak do situace komunistů, kteří si nemohou hrát na schovávanou, protože by je nikdo nehledal. Bez nich totiž zavládla v letenském chrámu skvělá atmosféra a hráči i trenéři šli s děkovačkou k Plynárenské tribuně.

Moč i choreo

Pojďme k rivalovi na druhý břeh Vltavy. Jasně, mezi ultras sešívaných se taky najdou zmetci, kteří metají na hřiště kelímky, devastují sedačky a místo do pisoáru močí na tribuně. O tom žádná, nicméně pověstná Tribuna Sever dokáže parádní věci. Jako třeba choreo k 130. narozeninám klubu. Příznivci Slavie si oblékli pláštěnky a vytvořili z nich onu číslovku. Velkolepá podívaná, kterou v kotli Sparty nevidíte, obletěla Evropu. „Musím vyjádřit obdiv nad choreem. Je neuvěřitelné, kolik práce do těchto akcí putuje,“ zaplesal nad výzdobou kouč Jindřich Trpišovský (46). Určitě to dá víc práce než odpalování dělobuchů…

Hlas z klubu: las z klubu: S teroristy nejednáme

Sparta reagovala na šílená alotria rowdies, kteří terorizují a vydírají klub za účelem zmírnění trestů pro lotry. „V případě toxického jednání i nadále bude docházet k ukládání pokut či zákazů vstupu na domácí zápasy Sparty. Tento náhled na nepřijatelné chování na stadionu je neměnný.

Protest některých fanoušků, který byl svojí formou naprosto neakceptovatelný, zdá se, dostal právě tuto skupinu víc než cokoli jiného do izolace. Žádný z cílů a požadavků tohoto protestu nebude ze strany klubu vyslyšen.“ Tolik z prohlášení Letenských.

Letná: Léta frustrace

Naštvání je pochopitelné. Šestnáct let bez Champions League. Naposledy evropský výbuch se Stavangerem. Osm sezon bez titulu. V pětiletce pátí, třetí, maximálně druzí. Koukání Slavii na záda, debakl 0:4 v derby. Fandit Spartě je řehole, a přesto lidé chodí dál. „Obdivuju fanoušky a smekám před nimi,“ říká legenda Horst Siegl.

Eden: Mají proč odpouštět

Čtyři tituly během posledních pěti let. Start v základní skupině Ligy mistrů. Fans Slavie jsou tak namlsaní, že hráčům odpustí i letošní hanbu vyřazení z Konferenční ligy, za kterou by zasloužili z ochozů vynadat do bezvědomí. Neschytali to, červenobílý tábor žije ve víře v další úspěchy a oslavy.