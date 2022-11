Druhá exploze štěstí u debutantů Schwarze a Trmala: Od porodu k repre!

Kdo to vůbec je? tápali při okleštěné nominaci fotbalové reprezentace fanoušci. Záložník Petr Schwarz (30) a brankář Matouš Trmal (24) se přitom mohou pyšnit zázračným příběhem!

Oba reprezentanti totiž zažili hned dvojitou dávku radosti. „Náš týdenní zázrak,“ psal dojatý Schwarz ze Slasku Wroclaw pod fotku, kde s manželkou Terezou chovají čerstvě narozenou dcerku Emmu. O den později hradeckému odchovanci přišla od trenéra nároďáku Jaroslava Šilhavého nečekaná pozvánka. „Je to pracovitý ofenzivní hráč, už ho nějakou dobu sledujeme,“ řekl Šilhavý o Schwarzovi.

Podobně jako novopečený táta Petr se tetelil blahem také gólman Trmal. „Náš Christian, náš zázrak,“ sdělil světu teprve před dvěma týdny odchovanec Slovácka, který se nyní rozchytal v portugalském Marítimu. „Matouš je gólman ze zahraničí, byla to jasná volba!“ ujistil Šilhavý.

Bez spekulací

Oběma nováčkům k teplákovce s českým logem pomohlo hlavně to, že Sparta, Slavia ani Ostrava na utkání proti Faerským ostrovům a Turecku neuvolnily své hráče kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru. Plzeň zase nepustila opory kvůli enormnímu vytížení a zranění svých hráčů. „Jsou to reprezentanti a nemá cenu spekulovat, zda by v nominaci za jiných okolností byli, či nebyli,“ věří zelenáčům Šilhavý. Zaskóruje otec Schwarz i na trávníku? A chytí táta Trmal šanci za pačesy?