Lewandowski má strach o rodinu: Dostává výhrůžky smrtí!

Dříve ho milovali, teď ho nenávidí. Robert Lewandowski (33) opouští po osmi letech Bayernt. Někteří fanoušci klubu kvůli tomu jeho rodině posílají výhrůžky smrtí.

S bavorským gigantem vyhrál vše, co se dalo. Ligu mistrů, mistrovství světa klubů či desetkrát bundesligu. Proto se není čemu divit, že chce pryč. Už delší dobu se snaží vydupat si přestup do Barcelony. To ale špatně nese část příznivců, která jeho rodině na sociálních sítích hrozí zabitím.

„Lewandowski tohle bere velmi vážně, a tak manželka Anna a děti zůstanou mimo Německo,“ napsal polský tisk. „Po tom, co se stalo, si neumím představit další spolupráci,“ rozčiloval se Robert, který byl sice smluvně vázán v Bayernu do června 2023, ale nakonec se vysněného přestupu zřejmě dočká.

Aktuálně přestupu kanonýra z Bayernu do Barcelony už nic nebrání. Podle agentury SID kluby uzavřely dohodu a německý celek by měl za polského fotbalistu dostat 50 milionů eur (asi 1,23 miliardy korun). Dohodu klubů potvrdil šéf německého celku Oliver Kahn, dodal však, že ještě nic podepsaného není.