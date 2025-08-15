Hvězda Czech Tour Lampaert: Čeští cyklisté jsou pracanti. Vzpomíná i na pařbu v Olomouci
Je tady jednoznačně největší hvězdou. Na Czech Tour, která v těchto dnech křižuje naše silnice, úspěšnějšího závodníka než Yvese Lampaerta (34) z týmu Soudal-Quick Step nenajdete. Na svém kontě má šestnáct výher včetně té nejcennější – etapy na Tour de France, díky které získal na jeden den i žlutý dres. „Bylo to opravdu výjimečných 24 hodin,“ vzpomínal v rozhovoru pro deník Sport a Mf Dnes. V belgickém týmu se potkal i se čtyřmi Čechy, které jen chválí. Co má ale ze všeho nejraději, to je farmaření.
Když se na něj zeptáte Zdeňka Štybara, okamžitě vypálí dvě věci. „To tehdy, když jsem na Pekle severu bojoval o vítězství, tak mi to na velodromu v Roubaix rozjížděl,“ zní první vzpomínka. A ta druhá? „Nezapomeňte se ho zeptat na jejich farmářskou skupinu, kterou si ještě s dalšími cyklisty vytvořili na Instagramu.“ Postupně tedy při našem rozhovoru narážíme na tato i další témata.
Krátce před týmovou prezentací jste se pozdravil i s vaším českým kamarádem Zdeňkem Štybarem. Jak je to dlouho, co jste se viděli naposledy?
„Bylo to na startu letošní Tour de France, náhodou jsme se tam potkali a chvilku jsme pokecali.“
Když jsme u Tour de France, na ní jste před třemi lety vyhrál etapu a také na jeden den žlutý dres. Vnímáte od té doby tento závod jinak?
„Určitě ano. Tehdy to byl největší okamžik mé kariéry. Od té doby mě lidé poznávají. A už jen být na jeden den ve žlutém dresu je mimořádné.“
Jakých tehdy bylo těch 24 hodin?
„Vážně výjimečných. Opravdu jsem si to vychutnal. Ale druhá etapa byla dost hektická, spadl jsem tam na mostě, ale nakonec jsme ji vyhráli se sprinterem Fabiem Jakobsenem, takže to bylo skvělé. Bohužel jsem o žlutý dres přišel, ale tu chvíli v něm jsem si užil a pak už jsem musel dělat svou práci pro tým.“
Co si pamatujete z kodaňské časovky?
„Bylo mokro, špatné počasí. Vybavuju si, že byla opravdu spousta lidí podél silnice. Dal jsem do toho všechno a nakonec jsem získal překvapivé vítězství. A užil jsem si to naplno.“
Když jste po zisku žlutého dresu se slzami dojetí v očích dával rozhovory, zmiňoval jste, že jste jen synem farmáře. Je to podstata vaší osobnosti?
„Dá se to tak říct, znám své kořeny. A že vyhrajete na tom největším závodě světa neznamená, že zapomenete na to, odkud pocházíte. Tehdy v Kodani jsem si vybavoval, jak jsem na Tour de France koukal jako malý kluk na naší televizi na farmě, a najednou jsem se stal jedním z těch lidí, kteří tu vyhráli etapu. Byl to opravdu unikátní moment.“
Farmu máte dodnes. Jak rozsáhlou půdu máte?
„Farma má mezi 60-80 hektary. Takže je tam práce pro několik lidí. Pěstujeme zeleninu, hlavně pórek, květák, brambory a ještě cukety.“
Kolik času na farmaření máte vy sám?
„Moc ne. Jako profesionální cyklista jsem hodně času mimo domov, takže bohužel nemůžu pomáhat na farmě tolik, jak bych chtěl. Ale když mám trochu času, snažím se tam být.“
Tento koníček máte společný i s několika bývalými týmovými kolegy. S nimi jste založili instagramový účet s názvem De Melkerie (mlékárna), kam dáváte různé zábavné příspěvky nejen z farmaření. Jak často se s kamarády jako Tim Declerq, Bert van Lerberghe, Stijn Steels a další potkáváte?
„Vídáme se celkem často, snažíme se aspoň jednou týdně jet společně na kolo, když nám to závodní program dovolí. Často je jeden z nás na závodě, a když se vrátí, další někam odjíždí. Ale když se zrovna nevídáme, píšeme si na whatsappu.“
Všichni Češi jsou v pohodě
Vy teď závodíte v Česku. Není to ale poprvé, už jste tady byl na mistrovství Evropy 2013. Pamatujete si z toho něco?
„Ano, pamatuju si to dobře. S belgickou reprezentací jsme vyhráli časovku i hromadný závod, takže jsme pak v Olomouci měli pořádnou party. Na to nejde zapomenout.“ (usměje se)
I v Quick Stepu jste se potkal hned se čtyřmi českými závodníky. Těmi byli vedle Štybara Petr Vakoč, Jan Hirt a stále, i tady, závodíte s Josefem Černým. Je to tak, že nejvíc jste se sblížil se Štybarem?
„Ano, se Štybym se vídám hodně i teď, protože je často v Belgii. S Pepou se taky hodně bavím, je to super milý kluk. Ale všichni Češi jsou v pohodě, Petr Vakoč byl taky skvělý. S těmito jezdci mám jen samé hezké zážitky, jsou vážně přátelští. Co si u nich cením, je, že stojí nohama na zemi a zároveň jsou oddaní sportu. Hodně trénují, jsou to pracanti. Ale to konec konců můžete vidět i tady na závodě, všichni jsou tu milí a přátelští, je hezké tu být.“
Se Štybarem jste objel i spoustu klasik. Třeba Paříž-Roubaix 2015. Pamatujete si právě tento závod?
„Rozhodně. Byl to můj první start v Quick Stepu na Paříž-Roubaix, byla pro mě vážně čest Štybymu pomoct ke druhému místu. Samozřejmě jsme doufali ve vítězství, ale John Degenkolb byl tehdy příliš silný.“
S Paříž-Roubaix máte ale i nepříjemnou zkušenost, kdy jste v roce 2022 kvůli fanouškovi tvrdě spadl…
„To byla blbá zkušenost, snažím se na to nemyslet a doufám, že už se mi nic takového nestane.“
Ale zdá se, že po žlutém dresu je to váš nejznámější cyklistický moment?
„To ano, doufám teda, že až po žlutém dresu a výhrách. Ale je pravda, že spousta lidí si pamatuje právě i toto.“
S novým týmovým vedením to vypadá, že byste se měli znovu víc soustředit na klasiky, kde se vám v posledních letech až tolik nedařilo.
„Ano, doufám v to. Protože v minulém roce jsme neměli dobrou klasikářskou sezonu. Takže doufám, že teď se v jednorázovkách zlepšíme.“
Pro vás jako Belgičana jsou asi klasiky nejvíc, že?
„Přesně tak. (podívá se směrem ke Štybarovi) Když byl Štyby v našem týmu, byla to skvělá léta, kdy se nám dařilo, a já doufám, že se tyto dny vrátí.“
V těch dobách, okolo roku 2015, jste byli nejsilnějším týmem, měli jste v sestavě Toma Boonena. Jaké to bylo s ním závodit?
„Byla to velká čest. Bylo opravdu speciální závodit s Tomem. Obdivoval jsem ho už jako malý kluk, takže být pak ve stejném týmu bylo opravdu mimořádné. V týmu byl vždy hodně soutěživý duch a moc se mi líbilo být toho součástí.“
Máte nějakou oblíbenou vzpomínku se Štybarem?
„Určitě spoustu. Z Roubaix i dalších klasik jako Omloop Het Nieuwsblad, E3 Saxo Classic, kde vyhrál, to bylo moc pěkné.“
A mimo závody?
„Eeee… Ty nejsou publikovatelné.“ (směje se)
YVES LAMPAERT
- Narozen: 10. dubna 1991 (34 let)
- Výška/váha: 180 cm/75 kg
- Disciplína: silniční cyklistika
- Tým: Soudal-Quick Step
- Největší úspěchy: vyhraná etapa na Tour de France (2022), vyhraná etapa na Vueltě a Espaňa (2017), 2x 1. místo na Napříč Flandry, 1. místo na Brugge-de Panne (2020), celková výhra na Kolem Slovenska (2019), mistr Belgie v silničním závodu (2018), mistr Belgie v časovce (2017, 2021)