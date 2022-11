Lilian tahá tenisovou ikonu Beckera z basy: Svoboda a svatba!

as

Sní o večeři v luxusní restauraci, Vánocích strávených doma... a další svatbě! A pozor, vše se mu může velmi brzy vyplnit! Slavný tenisový mukl Boris Becker (54) prý bude co nevidět propuštěn, a to díky neutuchající snaze jeho kakaové lásky Lilian.

Od konce dubna sedí ve věznici Huntercombe. Za maření insolvenčního řízení po vyhlášení bankrotu dostal u londýnského soudu 2,5 roku natvrdo. Jenže na německou ikonu se už směje růžovější budoucnost!

V nejbližších týdnech by mohl být deportován do své vlasti. „Právníci pracují na jeho vyhoštění do Německa a Boris doufá, že Vánoce oslaví na svobodě,“ cituje německý magazín Bunte své zdroje. Má se prý dobře. V base pracuje jako asistent kondičního trenéra, kdykoli může telefonovat.

„Každý den si volá se svou partnerkou,“ prozradil jeho právník. Krásná Lilian se ho urputně snaží dostat na svobodu. Jak? Přesvědčuje úřady, jaké má Boris dobré sociální zázemí, které mu v budoucnu zabrání v páchání trestné činnosti. Ve vězení ho navštívila i s jeho syny Noahem (28) a Eliasem (23), což byl jasný důkaz, že rodina drží pospolu.

A na tohle soudy i sociální pracovníci slyší! Dalším trumfem může být i svatba, po které Becker a jeho láska velmi touží. Jeho druhá žena Lilly totiž i čtyři roky po rozchodu odmítala rozvod, údajně kvůli výživnému. V létě ale sbalila milionáře Wecka a vysávat prachy ze zadluženého Borise už nepotřebuje. Rozvod prý už není problém a tenista tak může plánovat další veselku.