Becker se dočkal v base příjemného překvapení: Narozeninová návštěva!

Patřil k esům světového tenisu, nepovedený byznys mu ovšem dost pošramotil pověst, nyní tak tráví svůj čas ve vězení za skrývání majetku. Německý bývalý tenista Boris Becker (55) se dočkal alespoň malé radosti na své narozeniny. Přišla za ním návštěva.

Den před pětapadesátými narozeninami měl v jednotvárném vězeňském programu vítané rozptýlení. Do věznice kategorie C HMP Huntercombe poblíž Henley-on-thames v Oxfordshire dorazila jeho milovaná přítelkyně Lilian (42) a nejstarší syn Noah (28).

Návštěvníci se dočkali samozřejmě trochu speciálního zacházení v porovnání s obyčejnými smrtelníky. Jejich vůz s řidičem čekal dvě hodiny na parkovišti, než byl vyzvednut vězeňským dozorcem, který je vzal vchodem pro vězně, aby se vyhnuli zvědavcům.

Šestinásobný grandslamový šampion byl v dubnu uvězněn na dva a půl roku za to, že skrýval majetek a půjčky v hodnotě 2,5 milionu liber, aby se vyhnul placení dluhů. Aktuálně to však vypadá, že se jeho dny v britském vězení krátí. Bylo totiž schváleno zrychlené schéma, které umožňuje deportování zahraničních podvodníků do domovských zemí, aby se zmírnil přetlak v britských věznicích.

Pokud pachatelé souhlasí s návratem, tak se jim navíc může zkrátit trest až o 135 dní. Becker by tak měl stihnout Vánoce již ve své rodné zemi.