ČT odvrací ostudu: Čapek urazil divačku, Záruba se omlouvá!

Tahle »pochvala« se rozhodně nepovedla! Během televizního přenosu k dění na šampionátu v Kataru se do studia dovolala divačka, které se sportovní redaktor Pavel Čapek (64) zeptal, jaký názor má na utkání mezi Kamerunem a Švýcarskem. Její slova pak komentoval způsobem, nad kterým zůstával rozum stát. Jeho »střelu mimo« vzápětí ihned začal hasit šéfkomentátor Robert Záruba.

„Já se vás ještě zeptám, dívala jste se na utkání Švýcarsko – Kamerun? Pokud ano, jak se vám to utkání líbilo?“ zeptal se Čapek divačky, která se dovolala do studia na Kavčí hory. „Utkání se mi líbilo. Já jsem koukala až na druhou půlku, ale přišlo mi to jako docela dobrý fotbal. Už tam byly asi i lepší, ale špatný fotbal to nebyl,“ zhodnotila sportovní fanynka.

Čapek vzápětí utrousil větu, kterou jako kdyby nejen divačce na telefonu, ale také dalším ženám, chtěl naznačit, že její znalost fotbalu obvykle nebývá úplně valná: „No, to… na ženu velmi kvalitní hodnocení, musím vás pochválit.“

Netrvalo dlouho a na sociálních sítích začali lidé lamentovat nad tím, že si kdokoliv v dnešní době dovolí soudit znalosti lidí na základě jejich pohlaví. Přes čáru to evidentně bylo i na šéfkomentátora sportovní redakce, Roberta Zárubu: „Špatná věta, omlouváme se.“

To ale některým komentujícím nestačilo a jeden z nich se na Twitteru pustil nejen do Čapka, ale také do ČT a Záruby samotného za to, že není schopen najít kvalitní moderátory.

Komentátorská legenda se ale dokázala svého kolegy po nešťastné volbě slov zastat: „Urážky píšete zbytečně. Pavel Čapek je zkušený a dobrý televizní žurnalista. Protože sleduju dost zblízka vývoj adeptů sportovní žurnalistiky, mám docela přehled a taky hodně srovnání. A jen pro pořádek: ze státního rozpočtu nemá ČT ani korunu, naopak do něj dost odvádí.“

Nutno dodat, že pořádné pozdvižení ohledně žen a fotbalu už letos Česko jednou zažilo. Příbramský klub natočil video, ve kterém hráči A týmu měli sdělit svůj názor na ženský fotbal, a někteří se s názory rozhodně nedrželi při zdi: „Není to asi úplně sport pro holky, spíš by se měly víc věnovat plotně. Ale když je to baví, tak proč ne," pravil například Tomáš Dočekal.