Tak tohle se nepovedlo! Světový šampionát sotva začal a ČT už řeší první průšvih. Spolukomentátor prvního utkání mezi domácím Katarem a Ekvádorem Luděk Klusáček se pustil na pořádně tenký led. V průběhu přenosu začal hovořit o svém pohledu na utrpení námezdních dělníků z jiných asijských států na stavbách stadionů a snažil se diváky přesvědčit, že se na to dívají příliš »evropskou optikou«.

Diváci se po jeho proslovu ihned začali bouřit na sociálních sítích a vyzývají Českou televizi, aby už nedostal ve vysílání prostor. A co že Klusáček vůbec řekl? „Přijde mi to přehnané. Otázka třeba levné pracovní síly a vykořisťování těch dělníků, vždyť to nesouvisí se stavbou šesti, osmi stadionů. Ty podmínky tam mají těžké všude. Bavíme se o Dubaji, ty města, státy tam vyrostly na tomhle. A z druhé strany ten pohled, ty dělníci jsou v podstatě rádi, že tam můžou přijít. Asi si nedokážeme představit, jaký mají život v Bangladéši, v Pákistánu a jsou tam v podstatě dobrovolně. My se na to díváme evropskýma očima a nevidím to jako problém,“ argumentoval fotbalový trenér a expert.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Pokud ho po tomhle ještě pustíte do vysílání, tak je to ostudné,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru. Odpověď šéfkomentátora Roberta Záruby přišla rychle. „Chybí tady další vyjádření ke stejnému problému ve stejném programu. Není to oficiální postoj tvůrců, ale názor hosta, který neporušuje Kodex ČT. Zároveň termín "pustit něco do vysílání" musíte chápat jinak u živého programu. Nelze cenzurovat "dopředu,"“ popsal postoj redakce sportu.

„Klíčová je odpověď na otázku, zda takové vyjádření poručuje Kodex ČT,“ poukázal na stěžejní bod. „Je to jediný správný postup, pokud nechceme hostům dopředu zakazovat o něčem a jak mluvit. Zdůrazňuju, pokud došlo k porušení pravidel (nezazněl k tomu jiný pohled, nedostatečná korekce redaktora), byla by to chyba,“ ukončil svou reakci.

Fanoušci fotbalu jsou ale i tak řádně popuzeni a je otázkou, jak bude tato kauza pokračovat a zda skutečně nebude mít pro Luďka Klusáčka žádnou dohru. Zprávy o úmrtích více než šesti tisíc dělníků jsou jeden z mnoha důvodů, proč se veřejnost staví ke katarskému turnaji dosti negativně a jakékoliv zlehčování jen rozdmýchává další vášně. Světová média dlouhodobě poukazují na děsivé podmínky při stavbě supermoderních stadionů. Ať už šlo o práci v úmorném vedru, přes nedostatečnou možnost odpočinku a zřejmě dosti zanedbávanou bezpečnost práce.