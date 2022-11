Karoch o komentování i konci v ČT: Chtěli mě dávat jen na béčkové zápasy

Proč jste se rozhodl skončit v České televizi a bylo to úplně vaše rozhodnutí?

„Úplně nebylo. Spíš, a to už jsem naznačil ve svém příspěvku, mi Česká televize nabídla zúžené podmínky, které mě neoslovily. A hlavně mě neoslovilo to, co cítím v pozadí. A sice že trochu ztrácím podporu v tom, že Česká televize vždy určité negace nebo řekněme bezobsažné kritické výlevy dokázala blokovat. Dost dlouhou dobu mě chránila. A teď bych řekl, že to osláblo, a tím pádem mi to trochu vzalo chuť a motivaci.“

Když říkáte, že vás ČT dlouho bránila, proč si myslíte, že se to najednou změnilo?

„Úplně přesně to neumím říct. Myslím si, že ani v České televizi to není nikdo schopen přesně kvantifikovat, není na to nějaký přesný peoplemetr. Protože zjistit monitoringem podporu člověka nebo nějakou negaci, je strašně těžké. Myslím si, že ani ČT to nedělá, takže nakonec to skončí u toho, k čemu se v nějakou chvíli přikloní lidé, kteří o tom rozhodují.“

Vyplývá rozhodnutí ČT i z osekávání rozpočtu, když už pravidelně nevysílá první ligu, ale jen druhou nejvyšší soutěž?