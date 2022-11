Jaký otec, takový syn. Autor vítězného gólu Austrálie předvedl dojemnou oslavu

Dlouhých 12 let. Přesně takovou dobu čekala australská fotbalová reprezentace na moment, kdy po utkání na mistrovství světa vezmou všechny tři body. Čekání ukončil gólem proti Tunisku Mitchell Duke (31), jehož trefa se ukázala být vítěznou. Přesný zásah navíc oslavil originálně – na dálku se svým synem.

Běžela 23. minuta zápasu, když útočník Mitchell Duke usměrnil hlavou ve vápně míč za záda brankáře Dahmena. Jako obvykle následovala gólová oslava, která ale byla v Dukeově případě neobvyklá.

Forvard hrající druhou japonskou ligu za Okajamu běžel k tribuně, kde seděl jeho syn. Následně prsty vytvořil písmeno J, čímž odkazoval na počátek jména svého potomka. Malý Jaxson neváhal ani na vteřinu, a oslavu tátovi oplatil stejným gestem.

Nejlepší moment v životě

„Nemám slov. Dát gól na mistrovství světa je nejlepší moment mého života a také fotbalové kariéry,“ rozplýval se Duke po utkání v rozhovoru pro zahraniční média. „Začal jsem brečet, protože je to opravdu velký moment.“

Zároveň si ale uvědomuje, že bitva není dobojována. „Je to ten nejlepší pocit na světě, ale snažím se zůstat nohama na zemi. Čeká nás ještě dost práce, máme zápas na to, abychom postoupili ze skupiny.“ Boj ještě nekončí, nicméně krásná gólová oslava je třešničkou na dortu k ukončení dvanácti let bez výhry na MS.