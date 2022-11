Nedvěd po své rezignaci už sbírá nabídky: Laso od Tvrdíka!

Nezaměstnaný byl ani ne den a Pavel Nedvěd (50) už dostal první veřejnou nabídku. Poněkud překvapivě přiletěla z Edenu. Jaroslav Tvrdík (54) by rád viděl nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003 po svém boku.

„Pavla Nedvěda si nesmírně vážím a má moji hlubokou úctu a respekt. Bylo by mi ctí s ním i nadále spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Bude kovaný sparťan Nedvěd oblékat červenou a bílou?

Že se nejedná o pouhý výkřik potvrdil Tvrdík dalším vzkazem o pár hodin později. „Že bych si ho ve Slavii přál jsem Pavlovi řekl hned ráno. Tweet je již jen reakce na to, jak o něm dnes v Česku píší lidé, kteří by donedávna dali cokoliv za pár minut jeho času. Je famózní, co v Juve dokázal jako hráč i manažer!“ Ocenil slávistický boss jeho fotbalové i funkcionářské kvality.

Zcela seriózně myšlená nabídka byla tedy přednesena i přímo fotbalové legendě. Jak se k tomu bývalý reprezentační kapitán postaví, to už je zcela na něm. V Edenu by ho přivítali s otevřenou náručí.