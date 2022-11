Pavel Nedvěd zabalil funkci viceprezidenta Juventusu: Zfixlované účetnictví? Spadla klec!

Ještě jednou projel šuflata ve stole, naposledy se rozhlédl, zamknul kancl zvenku a odevzdal klíče na vrátnici. Pavel Nedvěd (50) rezignoval na post viceprezidenta Juventusu.

Musel! Spadla klec! Kvůli obřímu skandálu odstoupila sakumprásk celá správní rada turínského megaklubu včetně bosse všech bossů Andrey Agnelliho (46). Kráčí o údajně zfixlované účetnictví.

Polibek smrti

»Grande Paolo« je mezi patnáctkou činovníků podezřelých z toho, že v letech 2018 až 2020 si z cenově nadhodnocených přestupů fotbalistů kasírovali protiprávní provize a investorům vykazovali falešné zisky. Na paškále jsou také podivné akce s platy hráčů během pandemie covid-19. Že by do toho byl namočený i Nedvěd? „Pavel získal obchodní cit, co se týče rozpočtu a financování klubu, který neměl,“ prohlásil před časem Agnelli. Znamená to snad, že se Pavel naučil i čachrovat s penězi? Teď ta šéfova pochvala každopádně chutná jako polibek smrti…

Nové koště

Počínání aktérů kauzy nazvané Prisma posuzuje hlavní žalobce italské federální prokuratury Giuseppe Chiné. Podle médií zpod Apenin navrhoval pro Agnelliho domácí vězení, ale sešlo z toho. Co může strašit Nedvěda? V prvním dějství tohoto případu, jež v dubnu skončilo u soudu osvobozujícím rozsudkem, mu hrozil osmiměsíční zákaz činnosti. Nyní to však může být úplně pasé. Novým předsedou »Bianconeri«, totiž bude jmenován Gianluca Ferrero (59) z firmy Exor, a ten si přivede své lidi. Exor patří familii Agnelliových, jež klub ovládá.

Vývoj kauzy