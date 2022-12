Ronaldova sestra po utkání se Švýcarskem zuří: Ostuda ho takhle ponížit!

Rozdrtili švýcarskou reprezentaci výsledkem 6:1, postoupili do čtvrtfinále, ovšem i tak se na Portugalce valí kritika. Konkrétně od Elmy Aveirové (49), starší sestry hvězdného Cristiana Ronalda (37), který začal duel na lavičce. A právě tento fakt se Elmě stal trnem v oku. Rozhodla se tedy opřít do kouče Fernanda Santose (68).

Elma uvedla, že sama netuší, proč její bratr nehraje, a ani tomu vůbec nerozumí. Rozhodla se tak pustit do portugalského trenéra, který rozhodl, že Ronaldo nenastoupí v základu během utkání vyřazovací části velkého mezinárodního turnaje poprvé od Eura 2008.

„Dnes táhneme všichni za jeden provaz. Pokud si myslíte, že to tak musí být, tak to chci vidět,“ napsala Elma na sociální síť k fotce hráčů Portugalska ještě před výkopem s narážkou na absenci sourozence v sestavě. Následoval screenshot konverzace, ve které jí jeden z fanoušků dává za pravdu, a také nerozumí odstavení největší hvězdy na lavičku.

Můžeme je poslat do p*dele

„Ano, můj brácha nebude hrát fotbal věčně, naneštěstí teď nestřílí góly, je starý, Portugalsko Ronalda nepotřebuje. Mluvili jsme o tom, co jsme slyšeli. Vše, co udělal, prý najednou není důležité. Vše, co dokázal, jakoby najednou bylo zapomenuto,“ stěžovala si Elma a pokračovala.

„Nyní žádají o odpuštění, a stejně Ronalda nepotřebují. Tohle si zapamatuju, a později si o tom promluvíme. Je ostuda takhle ponížit někoho, kdo pro tuto zemi udělal tak mnoho. “ Následně uvedla, že teď už mohou poslat do p*dele, koho chtějí.

Nijak nadšeně nevypadal ani samotný CR7, který po finálním hvizdu píšťalky opustil trávník sám, zatímco jeho spoluhráči slavili vysokou výhru. Kouč Santos v tom ale nějaké zvláštní drama nevidí. „Tahle záležitost je vyřešena,“ citoval trenéra britský deník Daily Mail. Zástupce Ronalda Goncalo Ramos (21) navíc vstřelil Švýcarům hattrick, takže bude zajímavé sledovat, kdo nastoupí ve čtvrtfinále proti Maroku. Zápas se hraje v sobotu od 16 hodin.