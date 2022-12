Náhradník Ronaldo: poprask u hymny i sólo odchod. Kouč popřel neshody

„Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval,“ odmítal po zápase kouč Portugalska Fernando Santos, že jeho vztah s hvězdným útočníkem ochladl.

Mluvilo se o Ronaldově kyselé reakci při střídání v zápase s Jižní Koreou... „To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili. Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem národního týmu,“ ubezpečil trenér. A 37letý útočník, který do Kataru dorazil během výbušného rozchodu s Manchesterem United, na lavičce opravdu celkem žil s týmem. Oslavil první gól Ramose, bouřlivě přivítal trefu kamaráda Pepeho, jenž zvyšoval na 2:0, chytal se za hlavu...

Když pak v 73. minutě šel na hřiště, právě Pepe mu obřadně předal kapitánskou pásku. Na hřišti za dvacet minut dokázal skórovat, ale trefu zhatilo ofsajdové postavení. „Ronaldo je šťastný a maximálně koncentrovaný. Ví, že nejdůležitější věcí je reprezentace,“ konstatoval pak devětatřicetiletý stoper Porta. „Mluvil se mnou i s každým v týmu. Je to náš lídr a vždycky se snaží pomoci,“ pochvaloval si i nečekaný hrdina Ramos.

Jenže je opravdu všechno tak růžové? Po triumfu 6:1 se Ronaldo projevil opět jako solitér. Nevšímal si slavících parťáků a sám rychle ze hřiště odkráčel do kabiny. Párkrát zamával na tribuny, ještě před tím měl předat míč čekající fanynce...

Portugalsko - Švýcarsko: Tým slaví postup s fanoušky, Ronaldo ale zamířil sám přímo do šatny Video se připravuje ...

Kouč Santos posazení Ronalda po zápase vysvětloval taktickými plány, do nichž mu víc zapadal právě jednadvacetiletý Ramos. „Jsou to jiní hráči. Cristiano je víc zaměřený na oblast okolo pokutového území. Goncalo je hodně dynamický, což nám také ukázal,“ popisoval své rozhodování. „André Silva má zase odlišné charakteristiky,“ doplnil.

„Všem třem naprosto důvěřuji. Pro každý zápas vyberu hráče, který se nejvíc hodí do mé strategie. Všichni hráči z lavičky mohou zasáhnout do (sobotního) čtvrtfinále s Marokem, pokud nebudou v zahajovací jedenáctce," ujistil osmašedesátiletý trenér.

Když Ronaldo mizel v šatně, stačil před novináři odmítnout informace, že by byl domluvený na lukrativní smlouvě se saúdskoarabským Al-Nassrem. „Ne, to není pravda. Tak to není,“ popřel spekulace. Prý mu nejde o peníze a chtěl by někam, kde bude mít ještě šanci na Ligu mistrů. Mluví se ale i o tom, že pokud by Portugalci dokráčeli až na vrchol, tak na něm i skončí. Jak se kariéra jednoho z nejlepších fotbalistů v historii vyvine? Něco může napovědět už sobotní čtvrtfinále s Marokem.