Španělský ZMAR! Nešťastníci z PSG i trenérova lítost: Vyhrál tým, co neútočí

Španělé nezvládli penalty na minulém EURO v semifinále proti Itálii i před čtyřmi lety na světovém šampionátu proti domácímu Rusku. Trenér Luis Enrique chtěl blamáži všemi prostředky zabránit – nechal hráče během sezony před turnajem penalty poctivě cvičit. Každému za domácí úkol doporučil, aby v rámci přípravy na turnaj odkopal alespoň tisíc penalt.

Jenže stres při rozstřelech ve velkých zápasech se nedá nasimulovat. Černý scénář se naplnil hned proti Maroku. Bezbrankový zápas, kde Španělsko dominovalo bez kýženého efektu, dospěl do stavu, jaký si favorit vůbec nepřál.

Enrique se tým snažil na penalty co nejlépe vyladit. V samotném závěru poslal v prodloužení do hry Pabla Sarabiu. Zkušený útočník PSG šel na plac s jediným cílem: proměnit pokus v rozstřelu. Třicetiletý forvard mohl v posledních vteřinách prodloužení rozhodnout, jenže z voleje trefil tyč. Tak se šlo do závěrečného rozstřelu…

Abdelhamid Sabirí – záložník Sampdorie s přehledem proměnil.

Pablo Sarabia – nešťastný náhradník opět trefil tyč.

Hakim Zijach – zavěsil bez problémů doprostřed.

Carlos Soler – další střídající hráč PSG, opět neproměnil.

Badr Banún – Unai Simon chytil a držel Španěly ve hře.

Sergio Busquets – krátký, ledabylý rozběh, kapitán Španělska nedal.

Ašraf Hakimí – lehkým obloučkem poslal Maroko do čtvrtfinále MS!

Hrdinové afrického celku na sebe v euforii naskákali, gólman Sevilly Bunú lapil dva ze tří pokusů. Zatímco dva nešťastníci z PSG na španělské straně (Sarabia, Soler) slzeli, jejich klubový parťák Ašraf Hakimí s ledovým klidem poslal Maroko poprvé v historii mezi osm nejlepších týmů mistrovství světa.

Ve Španělsku končí turnaj rozčarováním, podobně jako v Německu, které vypadlo už ve skupině. Chtělo by se říct, že to Enriqueho parta schytala za závěrečnou prohru ve skupině s Japonskem (1:2), kdy sice postoupila, ale zápas odbyla.

„Fotbal je nádherný sport s jasnou spojitostí – že může vyhrát tým, který neútočí,“ mrzelo Enriqueho. „V zápase jsme dominovali, ale měli jsme z převahy vytěžit víc. Jedenáctkrát jsme vystřelili, ale jen jednou na bránu, Sarabia trefil tyčku… Penalty jsme nezvládli, ale stejně jsem na náš tým hrdý,“ dodal smutný kouč. O dalším působení na lavičce Španělska bezprostředně po utkání hovořit nechtěl.

Španělé doplatili na bezradnost v závěrečné třetině hřiště. Pevný zámek za celý zápas nepřinesl kýžené ovoce. Marné obléhání marocké defenzivy znamenalo drtivé držení míče (77:23 %), víc ale nic. Favorit utkání bral útočné kombinace příliš vlažně.

„Třeba Busquetsův rozběh a jeho penalta, ten to určitě nekopal tisíckrát. Psychická výhoda byla za stavu nula nula na straně Maroka, to se ukázalo,“ komentoval selhání favorita ve studiu Nova Action někdejší ligový útočník Roman Bednář. „Jsem zklamaný ze hry Španělska. Převažoval slabý pohyb, málo centrů, šancí. Všechno to bylo v chůzi, pomalé přenášení těžiště. Maroko hrálo, na co má, když už vyjeli dopředu, stálo to za to. Postup jim přeju,“ dodal.

Ve španělském kádru dochází k obměně generací, zavedený styl tiki-taka zůstává. Stejně jako hrůza z penaltového vyústění, kam úterní osmifinále dospělo. „Chtěli jsme postoupit, ale za celý zápas jsme se pořádně nedostali do hry. Maroko celou dobu výborně bránilo, nebylo to jednoduché utkání. Když jsme zahodili dvě penalty, bylo těžké se vrátit. Všichni jsme zklamaní,“ štvalo kapitána a nejzkušenějšího hráče týmu Sergia Busquetse.

Španělsko se po zásluze balí domů, zatímco z Maroka se stává největší senzace turnaje. Po Kamerunu (1990), Senegalu (2002) a Ghaně (2010) jsou čtvrtým africkým týmem ve čtvrtfinále MS. Naopak Španělé skončili ve stejné fázi jako na minulém šampionátu, mezi nejlepších osm týmů turnaje se dostali naposledy při triumfu na MS 2010 v Jihoafrické republice.