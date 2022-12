Drž k*rva hubu! Střet ukrajinského tenisty s Tipsarevičem kvůli turnaji v Rusku

Vjeli si do vlasů, a pořádně! Zatímco ukrajinský tenista Sergej Stachovskij (36) bojuje za svou vlast proti ruské okupaci, srbská dvojice Janko Tipsarevič (38) a Viktor Troicki (36) si vesele odcestovala do Ruska, ovšem pouze na exhibici. To Stachovského nenechalo chladným, a oběma pořádně vyčinil. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.