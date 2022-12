Posadit Ronalda? Kouč měl koule, míní Folprecht. Vše kvůli obrovskému egu

Zkušený kouč Portugalska Fernando Santos se nebojí citlivých rozhodnutí. Na úvod play off v Kataru proti Švýcarsku posadil Cristiana Ronalda. Odvážný tah vyšel – 21letý nástupce Goncalo Ramos nastřílel hattrick a přispěl k demolici soupeře 6:1.

„Až do osmifinále jsme o něm moc nevěděli, teď je to možná největší zbraň Portugalců. Ocenil bych trenéra, že měl koule ho tam dát. Nebyla sranda takhle Ronalda posadit. Rozhodnutí nebylo tak těžké, jako kdyby ho musel udělat před čtyřmi lety. Klobouk dolů,“ uvedl Folprecht.

Jde o vyústění nepříjemné ságy posledních týdnů, kdy se CR7 řešil víc, než celý portugalský nároďák dohromady. „Portugalci mají skvělé hráče – Bernardo Silva, Bruno Fernandez a další. Jsou tak dobří, že je to, co se kolem týmu děje, může taky trošku štvát, Vidí, že Ronaldo není úplně na vrcholu sportovní formy, vědí, že s ním to není úplně ono. Možná proto ho nebrání tolik, jak by se asi čekalo,“ zamyslel se Folprecht.

Hlavním důvodem, proč se Ronaldo ocitl na lavičce s rozlišovákem, je především horší sportovní forma ikonického hráče. „Tři zápasy ve skupině nehrál dobře. Dal sice gól z penalty proti Ghaně, ale neproměnil jiné šance. Atmosféra kolem něj byla napjatá už před turnajem. Pokud by hrál dobře pro tým, změnilo by se to,“ dodal Folprecht.

Nejlepší střelec portugalské historie se dostal na hřiště až za rozhodnutého stavu v 73. minutě. Zvládne upozadit své ego ve prospěch týmu, pokud zůstane náhradníkem i do dalších zápasů? „Cristiano všem ukazuje neuvěřitelnou věc - během měsíce si dokázal znepřátelit fanoušky Manchesteru United, kteří ho do té doby absolutně milovali, a teď možná některé fanoušky v Portugalsku. Je to hodně negativní, celé kvůli jeho obrovskému egu. Když se mu nedaří, není šťastný, na nic jiného nekouká,“ zmínil Folprecht.

Podobně se vyjádřil i druhý host ve studiu, fotbalový expert deníku Sport Jan Podroužek. „Neumím si představit, jak tohle sám v sobě Cristiano Ronaldo řeší. Vlastní ego ho silně přerůstá, nemíní činit ústupky vůči veřejnosti i svému týmu,“ podotkl Podroužek. „Co v poslední době dělal? Jen si vše vydupával ve svůj prospěch. Velmi úzce to souvisí s výkonem hráče. Po dekády byl jednoznačně lídrem Portugalska, stala se z něj hvězda. Zcela oprávněně. Ale jak se zhoršuje jeho výkonnost, všímají si toho i spoluhráči a tím klesá logicky i jeho status lídra.“