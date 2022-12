Nejsledovanější fanynka MS v Kataru Ivana Knöllová: Dráždila už v Praze!

Rajcovní rošťanda s gustem vystavuje své vnady. Po Maledivách, Benátkách či Monte Carlu se dočkal Katar. Její svůdné tělo se tam provokativně vlní jako v Praze!

Tak, tak. Nejsledovanější fanynka světového šampionátu Ivana Knöllová (30) dováděla v české metropoli v lednu 2020.

Žhavé mobily

Chorvatská modelka, která se narodila v Německu a začínala jako tanečnice u tyče, se kroutila před Tančícím domem, u Karlova mostu i před Rudolfinem. Teď vítězka Miss Chorvatsko 2016 poprsím a pozadím ohromuje v Dauhá tak, že šejkové jsou z ní paf a žhaví fotoaparáty ve svých mobilech. Selfie s divou Knöllovou, jež dává v dějišti MS více rozhovorů než argentinská fotbalová ikona Messi, jsou v kurzu. Ale bacha! Údajně nemusejí být jen pro radost!

Zákazy k smíchu

„Nefotí ji proto, že by se jim líbila, ale proto, že se jim nelíbí způsob jejího oblékání, který je pro naši kulturu nevhodný. To vám potvrdí každý Katařan. Je to zřejmě proto, aby ji posléze mohli pomlouvat,“ řekl španělskému deníku Marca katarský podnikatel Muhammad Hassan Al-Jefairi. Jenže Ivaně a její tělesné schránce to asi bude fuk. „Zákaz ukazovat ramena, kolena, bříško a všechno ostatní? Pane bože, žádné takové oblečení ani nemám,“ zasmála se Ivana Knöllová.

Je volná a bezdětná

Pánové, byla by to asi dřina, ale šance klofnout Ivanu Knöllovou tady je. I s jejím byznysem! V e-shopu prodává svršky v chorvatských barvách včetně bikin za 1330 korun. Ty, co má na sobě. Podle dostupných informací si figuru nepocuchala těhotenstvím a nemá žádného šamstra. Takže nikomu nezpůsobí zármutek, kdyby ji v Kataru kvůli odhalování těla zabásli. „Nikdy jsem se nebála být zatčena. Jsem taková, jaká jsem a nemyslím si, že můžu ublížit někomu tím, že nosím bikiny. A jestli si za to zasloužím zatčení, tak mě zatkněte,“ prohlásila »Nebojsa« Ivana.