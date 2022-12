Uslzený Becker v připravovaném dokumentu: Sáhl jsem si na dno!

Oči má opuchlé a rudé od pláče, do kamery vrhá zoufalý pohled, láme se mu hlas. Na Borise Beckera (55) není v chystaném dokumentu natočeném těsně před jeho uvězněním hezký pohled.

Ukázku dvoudílného pořadu zveřejnila Apple TV+ těsně před tím, než někdejší wimbledonský šampion opustil brány londýnské věznice. Propuštěn byl po osmi měsících, přestože původně nafasoval za maření insolvenčního řízení dva a půl roku natvrdo.

„Spadl jsem na úplné dno, sáhl jsem si na ně... Nebudu se nikde skrývat ani utíkat. Přijmu jakýkoli trest, který dostanu,“ zoufale rozhazoval rukama. Byl konec dubna, těsně před vynesením rozsudku a vždy sebevědomý Němec byl jako hromádka neštěstí.

Už jen podle oné krátké ochutnávky se mohou diváci těšit na vskutku unikátní exkurzi do Borisova nitra. Za svoji zpověď jistě dostane i královsky zaplaceno. A to není zdaleka vše. Becker totiž po příletu do vlasti začne rýžovat ve velkém!

Bez zlaťáků

Slavný tenista má v nejbližších dnech natočit první velký rozhovor po propuštění. O exkluzivní interview se praly všechny přední televizní společnosti a Borisovi nabízely mnohamilionové odměny. V plánu je prý i kniha o jeho pobytu v base, za kterou si také nechá pořádně zaplatit.

Jenže je tu malý problém: Zlaťáků se nedočká! Insolvenční řízení se totiž dle rozhodnutí soudu vztahuje i na jeho rodnou zemi. „To znamená, že příjmy, které pan Becker vytvoří v Německu, jdou do insolvenční podstaty. Jinými slovy – většinu peněz si nemůže ponechat,“ prozradil Bildu specializovaný právník Hans Georg Fritsche. Tak snad si Boris zase nezačne podvodně půjčovat...