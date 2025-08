Originál s Birmančevičem: 183 dnů a polibek na „S“. Politý živou vodou, říká expert

Možná že šlo o prázdné gesto. A třeba taky ne. Veljko Birmančevič vzal balon do dlaně, roztáhnul ruce doširoka a slavil pod sparťanským kotlem první gól v utkání proti Aktobe (4:0). Do toho políbil velké esko na rudém dresu. Kotel na letenském stadionu skandoval jméno srbského křídelníka, hlasitě reagoval při každé zmínce o něm.

Jaký rozdíl oproti minulé (a zároveň velmi zpackané) sezoně. Birmančeviče v ní trápily opakující se zdravotní trable, výkonnostní propady a do jisté míry také psychický neklid. Navíc v zimním transferovém období projevil zájem o přestup do tureckého Besiktase. Navzdory stopce od sparťanského vedení kvůli nedostačující finanční náhradě dal najevo, že se touží posunout jinam.

A proto se čekalo, jaká přijde reakce po návratu Briana Priskeho. Tedy trenéra, pod nímž 27letý křídelník prožil nejproduktivnější sezonu v kariéře – nastřílel dvaadvacet gólů. „Jsem si naprosto jistý, že je zase hladový. Stejně jako zbytek kádru. Můžu zaručit, že je stoprocentně motivovaný a bude podávat dobré výkony,“ zdůraznil kouč už na předsezonní tiskové konferenci.

„Jednoznačně si myslím, že Priskeho návrat mu dodal nový impulz. Pod ním se extrémně zviditelnil, řekl si o přestup do většího klubu v Evropě. Dovolím si tvrdit, že tohle bude v nové sezoně jiný Birmančevič,“ poznamenal Jakub Rada, bývalý ligový záložník a expert deníku Sport a webu iSport. Tedy pokud Srb bude připravený.

Anketa Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy? Ano Ne

Birmančeviče zpomalily v průběhu letní přípravy zdravotní komplikace. Stejně jako v minulé sezoně. Vynechal také úvodní start Chance Ligy proti Jablonci (1:1). Postupně sbíral minuty, na hřišti kazachstánského Aktobe jich ukořistil dvacet, v neděli proti Mladé Boleslavi odehrál poločas a ve čtvrtek v odvetě druhého předkola Konferenční ligy naskočil v základní sestavě – a to poprvé od ligové porážky s Plzní (0:2), která se datuje k 27. dubnu.

V odvetném utkání s Aktobe ukončil další negativní statistiku: zaznamenal celých devadesát minut, což se stalo naposledy 29. ledna v duelu Ligy mistrů proti Leverkusenu (0:2). Od té doby uplynulo 183 dnů! „Birmančevič odehrál možná trochu víc minut, než jsme původně zamýšleli, ale popral se s tím dobře,“ zmínil Priske. „Je super vidět, že je zpátky a tvrdě pracuje. Což se pak odráží na výkonech na hřišti,“ pokračoval kouč.

Vlasatý chlapík s růžovou čelenkou vstřelil první gól letenského týmu (a současně svůj druhý v tomto soutěžním ročníku). „Jako ostatní útočníci pro góly dýchá. Pro něj je důležitá trefa, pro mě jako trenéra je podstatnější, že pracuje. A velmi tvrdě. Tlačí se do šancí, je agresivní, pomáhá dozadu. Víme, že umí být nebezpečný. Přesně to prokázal. Viděl jsem ukázkovou kombinaci toho, co od něj očekávám,“ zhodnotil šéf sparťanské lavičky Birmančevičův přístup.

Kromě gólového příspěvku přidal jednu střelu mimo bránu, tři úspěšné centry, pět povedených driblinků a hlavně tři zisky míče na soupeřově polovině. Se záložníkem Angelem Preciadem vytvořili na pravé straně nebezpečný tandem. Byť mnohdy nepřesný a chybující.

„Birmančevič je silný v poslední třetině hřiště. Na poměry české ligy má nadstandardní řešení, podobně jako Lukáš Haraslín. Dokáže si vytvořit pozici na střelu,“ vykládal Rada.

Priske ho vměstnal do ofenzivního trojzubce vedle Haraslína a Jana Kuchty. Sparta nastoupila v tomto složení po více než třech měsících a teprve potřetí po Kuchtově návratu z Dánska. Všichni tři pomohli v sezoně 2023/24 k obhajobě mistrovského titulu a triumfu v českém poháru.

Na jaře se trio rozpadlo i kvůli zraněním, Haraslín se střídal na marodce s Birmančevičem. Nebo se tam potkali oba. „Všichni tři odehráli velmi dobrý zápas a vytvořili si hodně nebezpečných situací. Pracovali ale dobře i dozadu, byli první linií, na kterou soupeř narazil, vytvářeli vysoký tlak,“ prohodil Priske.

Dalších možností do křídelních prostorů moc nemá. Využil tam zatím jednou Ermala Krasniqiho, Albiona Rrahmaniho nebo Angela Preciada. V závěru utkání dostal prostor na pozici pravé desítky Santiago Eneme, jedna z letních posil.

„Složení Haraslín, Kuchta a Birmančevič stále platí za hlavní zbraň Sparty, ale záležet bude na zdravotní stránce. Proti Aktobe hráli slušně, jenže tenhle soupeř neměl takovou kvalitu. Prověrky teprve přijdou,“ upozornil Rada. „Haraslín a Birmančevič jsou známá jména, funguje mi to s nimi. A všichni to vědí. Tohle je ten pravý trojzubec a vždycky bude. To nejsou žádné fámy, teď jsme to zase ukázali,“ uvedl útočník Kuchta v rozhovoru pro Nova Sport.

Bude v něm Birmančevič tak produktivní jako dřív?

Veljko Birmančevič proti Aktobe (4:0)

Statistika Hodnota Odehrané minuty 95 Góly 1 Očekávané góly 0,67 Asistence 0 Očekávané asistence 0,22 Střely/na branku 2/1 Přihrávky/úspěšné 34/27 Centery/úspěšné 4/3 Driblinky/úspěšné 7/5 Osobní souboje/vyhrané 23/12 Ztráty míče/na vlastní polovině 15/1 Zisky míče/na soupeřově polovině 3/3

Zdroj: Wyscout