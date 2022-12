Razie u Vémoly! Slavný MMA bijec má další problém

Chlupaté mazlíčky miluje skoro jako vlastní děti. Ale nebude se s nimi muset rozloučit? U zápasníka Karlose Vémoly (37) zasahovali celníci!

Sotva se do »Vémolandu« za rodinou vrátil ze špitálu, kde mu doktoři podle jeho slov zachránili život, už schytal další ťafku osudu! Do jeho sídla zavítala celní správa. „Mohu potvrdit, že se celníci v těchto místech skutečně nacházeli a probíhaly zde úkony trestního řízení. Další podrobnosti vám ale sdělit nemohu,“ řekla Blesku mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková. Karlos je totiž údajně zapleten do maléru kvůli dovozu a chovu exotických zvířat. Podle informací Blesku zásahy probíhaly na více místech. I proto má případ nyní na starost státní zastupitelství v Pardubicích.

Bylo to udání!

„Žádné obvinění proti mně nebo trestní stíhání za tím zásahem nebylo,“ uklidnil Vémola fanoušky prostřednictvím Blesku. Celníkům ukázal všechny potřebné papíry a postěžoval si, že kontrola dorazila na udání: „Lidi jsou zlí. Byl to organizovaný tah před zápasem, který se stejně neuskuteční.“ Karlos zrušil duel s Patrikem Kinclem (33) o šampiona Oktagonu naplánovaný na 30. prosince do O2 areny kvůli chatrnému zdraví.

Celé vyjádření Karlose Terminátora Vémoly:

„Ano, můžu potvrdit, že u mě celní správa byla. Na základě udání. Šlo o vyšetřování veškerých mých zvířat, to znamená papíry k nim, povolení a tak dále. Vše jsem předložil. Žádné obvinění proti mně nebo trestní stíhání za tím nebylo. Byli tam vyšetřit moje papíry ke krokodýlům, ke lvům… Věc je dál v řízení a já na to mám zadanou mlčenlivost. Říkali mi, že se k tomu nemám vyjadřovat, že to nemám rozebírat. Takže je třeba se případně ptát policie.

Jsem velikej milovník zvířat. Chovám je proto, že je miluju, dělám pro ně možný i nemožný. Dokončil jsem kurz řádného chovatele, který má v Česku jen několik desítek lidí. Taky mám povolení na chov lvů, tygrů a krokodýlů, mám schválené výběhy. Prostě podle mého nejlepšího vědomí a svědomí mám všechno tak, jak má bejt. A teď je to v rámci nějakého řízení. Lidi jsou zlý a samozřejmě udávaj lži, polopravdy a nepravdy. Nahlašujou různé věci, které policie samozřejmě musí prošetřit. Já jim to nemám za zlý, ať to prošetří a zjistí pravdu, jakej jsem velkej milovník zvířat. To je celý.

Byl to organizovanej tah před zápasem, který se stejně neuskuteční. Bylo to rozpoutaný a schválně udělaný, aby kontrola přišla v tomto čase. Celé to řešení udání má nějakou setrvačnost. Takže to podávali v čase, abych měl zle před zápasem. Udání bylo prostě cílený.“