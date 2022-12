Boris Becker je opět volný! Návrat domů do Německa

Okamžik, na který toužebně čekal, konečně nastal. Legendární tenista Boris Becker (55) přistál ve středu doma v Německu a deset dní před Vánocemi se stal opět volným mužem. Předčasný dárek dojal především maminku Elviru (87), která se těšila, že syna opět bude moci obejmout.

Se zprávou o návratu šestinásobného grandslamového šampiona přišla RTL. Podle dostupných informací přistál na mnichovském letišti ve středu odpoledne v 15 hodin. Becker byl vyhoštěn z Velké Británie, kde si odpykával třicetiměsíční trest za zatajování majetku. Odseděl si téměř osm měsíců a následně využil možnosti deportace, která má ulevovat britským věznicím.

Ve své domovské zemi už se navíc nemusí za mříže vrátit. Dokonce podle zdrojů RTL nemůže být ani znovu stíhán. Právnička Natalie von Wistinghausen řekla pro německou tiskovou agenturu, že „nemůžete být stíháni více než jednou za stejný trestný čin“. Důvodem je zásada „ne bis in idem“, která nedovoluje dvojí trestání. Není však známo, zda Becker ještě musí splnit nějaké probační podmínky.

Velkou radost udělal návrat syna především paní Elviře Beckerové. „Je to ten nejlepší vánoční dárek, jaký jsem si mohl přát,“ svěřila se sedmaosmdesátiletá žena. „Už se nemůžu dočkat, až budu držet svého milovaného syna v náručí,“ neskrývala dojetí nad shledáním.

Boris má po návratu do Německa velké plány. Kromě jiného je v plánu velký televizní rozhovor a připravuje se i kniha. Očekává se, že bude žít ve Frankfurtu s přáteli. Odtud by to neměl daleko ani ke své matce, která žije v jeho rodném městě Leimen.