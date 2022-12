Beckera propustí do Vánoc z vězení? Domů poletí VIP tryskáčem!

Dva a půl roku. Přesně takovou dobu si měla za mřížemi odpykat jedna z tenisových ikon Boris Becker (55) poté, co byl v dubnu poslán do vězení za finanční podvody. Nyní to ale s největší pravděpodobností vypadá, že bude co nevidět doma, a ještě před Vánoci. Do rodného Německa má navíc odcestovat velice stylově.

Trojnásobný vítěz Wimbledonu má být ke konci tohoto týdne propuštěn z anglického vězení HMP Huntercombe v Oxfordshire, ve kterém si odkroutil osm z celkových třiceti měsíců. Přesně tohle uvádí britský deník The Times na svých webových stránkách. Becker se má konkrétně vrátit přímo do svého rodiště Leimenu, kde stále žije jeho sedmaosmdesátiletá matka Elvira. Odletět by měl z Farnborough nebo Fairfordu, odkud odlétají VIP osobnosti.

Tryskáč zacáluje TV stanice

Věhlasný Němec sice žije v Anglii už deset let, nicméně nikdy nepožádal o britské občanství, tudíž může teoreticky ukončit pobyt ve vězení dřív, což tamní systém povoluje cizincům vzhledem k přetížení věznic.

Zpátky má Becker k tomu všemu letět v luxusním soukromém tryskáči, který má poslat jedna z televizních stanic sídlící v Mnichově. Důvod? Reportéři nejmenované stanice s ním mají po příletu zpracovat exkluzivní rozhovor, ve kterém má Becker promluvit o osmi měsících strávených ve vězení. Cesta soukromým letadlem zajistí, že nebude mluvit s dalšími médii. Otázky se ale nemají týkat pouze života za mřížemi. Má dojít i na další palčivá témata.

Vánoce s rodinou

„Jsme rádi, že Boris může dostat možnost dřívějšího propuštění z věznice a bude moct odletět do Německa i přes fakt, že jeho domovem je dlouhá léta Anglie,“ oznámil Beckerův tiskový mluvčí. „Pro něj i jeho rodinu bude skvělé, že budou moct strávit Vánoce spolu,“ doplnil.

Becker byl v dubnu uznán vinným ve čtyřech z 24 bodů obžaloby. Konkrétně třeba z neposkytnutí veškerého soupisu majetku a tajení dluhů. Mimo jiné byl také odsouzen za provinění v insolvenčním řízení. Dále nepřiznal nemovitost v Německu, podíl v technologické firmě a bankovní půjčku 825 tisíc eur. Ze svého obchodního účtu navíc převedl stovky tisíc liber na jiné účty, mezi kterými byly i konta ex-manželky Barbary a tehdejší manželky Lilly.

O práci ale nebude mít nouzi. O Beckera stojí například viceprezident německého tenisového svazu Dirk Hordorff, který pro německý deník Bild uvedl, že Boris má u nich dveře vždy otevřené.