Zabásnutý tenista Becker štve spoluvězně: Dostal prominentní práci!

Odpykává si zasloužený trest, ale rozhodně se nedá říci, že by neměl výhody. Tenisový bouřlivák Boris Becker (54) byl v dubnu uvězněn na dva a půl roku za to, že po bankrotu skryl majetek a půjčky ve výši dva a půl milionu liber, aby se vyhnul placení dluhů. Pobyt ve vězení si ovšem dokáže zpříjemnit, jak jen to jde. Naposledy pobouřil své spoluvězně díky tomu, že dostal prominentní práci.

Je ve vězení teprve pár týdnů, ale pozici má jako správný »mazák«. Trest si aktuálně odpykává ve věznici kategorie C poblíž Henley-on-Thames v Oxfordshire a prakticky hned získal výhodné zaměstnání. Ve své roli třídního asistenta vyučuje teorii tělesné výchovy, výhody cvičení a správného stravování pro třídu ve věznici, kde je vysoký podíl cizinců.

Prozatím však nemůže pracovat ve vězeňské tělocvičně, protože nemá posílený status a není za mřížemi dostatečně dlouho. I tak jsou ovšem ostatní spoluvězni a jejich rodiny krajně nespokojeni s tím, jakými výhodami disponuje. „Běžně musíte odsedět roky, než získáte práci třídního asistenta, protože je to považováno za privilegium. Ale Becker dostal práci během týdnů po odsouzení. Je kolem toho hodně rozhořčení a rodiny některých vězňů napsali dopisy se stížnostmi,“ prozradil zasvěcený zdroj.

„Není to přesně život v luxusu, na který byl zvyklý, ale má ho lepší než většina vězňů,“ pokračoval zdroj. Vězeňská služba ale jakoukoliv protekci striktně odmítá. „Není pravdivé naznačovat, že bylo poskytnuto nějaké preferenční zacházení. Pachatelé mají ve vězení přístup k různým pracovním a vzdělávacím příležitostem,“ zní oficiální vyjádření.

Beckerovi hrozí po skončení trestu automatická deportace. Doufá však, že bude nejpozději do listopadu repatriován do rodného Německa v rámci vládního programu. Věří, že pak by mohl být před Vánoci propuštěn díky měkčímu německému trestnímu systému.