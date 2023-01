Bacha na sex! Co čeká Ronaldovu rajcovní družku Georginu v Saúdské Arábii? Trable v ráji

Je vystavovací typ a vůbec ne úzkoprsá, což při objemu jejích ňader a prdelky, připomínající zadnici Věstonické venuše, snad ani nejde. Rajcovní brunetka s tím vším může mít trable.

Dcera pašeráka drog, bývalá prodavačka a dnes modelka Georgina Rodríguezová (28) žije s Cristianem Ronaldem (37) od roku 2016. Teď se s ním vydává poprvé mimo Evropu do Saúdské Arábie. Do finančního ráje, kde Ronaldo vydělá za dvě a půl sezony 10 miliard korun.

Žhavení vztahu?

Zatím budou bydlet v luxusním hotelu v centru Rijádu a španělská média hlásí, že jejich vztah chladne a že by opětovanému rozžhavení mohla exotická štace pomoci.„Sex s Georginou je lepší než ten nejlepší a nejhezčí gól,“ prohlásil před časem Cristiano. Takže by věděl, jak na to, jenže má to spíš hák než háček. V muslimské zemi, kde vládne autoritářský režim korunního prince Mohameda bin Salmána, je totiž nemanželský sex trestně stíhán a tihle dva jsou stále jen druh a družka.

Líbání je tabu

A to není všechno. Georgina, která tuze ráda fotí eroticky laděné snímky, musí počítat s tím, že v těchto končinách je povinné decentní, tělo neobepínající oblečení, zakrývající ramena a kolena. A také s tím, že líbání na veřejnosti, jež by světu jasně naznačilo, že láska s Ronaldem žije, je v zemi absolutní tabu.

Cristiano a Georgina spolu vychovávají pět dětí. Dvě společná a tři z jeho bývalých vztahů.