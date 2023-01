Velkolepé Ronaldovo uvítání. V Evropě jsem skončil, ale s kariérou ne, řekl

Ronaldo podepsal s Al-Nassrem na konci prosince smlouvu do roku 2025 a v pondělí večer přistál v Rijádu. Den poté už se oficiálně představil na nové adrese, kterou nakonec upřednostnil před možností hrát špičkový evropský fotbal.

„V Evropě jsem pokořil všechny rekordy a několik jich chci pokořit i tady. Tato smlouva je unikátní, jelikož jsem výjimečný hráč. Jsem opravdu pyšný, že jsem udělal tohle velké rozhodnutí pro můj další život a budoucí kariéru,“ zmínil Ronaldo na úvodní tiskové konferenci, která se přenášela do celého světa.

Vysvětlil, proč se rozhodl pro odchod z elitní fotbalové scény. „Má práce v Evropě skončila, ale kariéra určitě ne. Hrál jsem za všechny významné kluby. Měl jsem mnoho možností pokračovat v Evropě, další nabídky byly z Brazílie, Austrálie nebo USA, nabízeli mi kontrakt v Portugalsku. Tohle beru jako možnost využít své dovednosti a zkušenosti, abych rozvinul tuhle významnou organizaci,“ vysvětlil, proč zamířil za fotbalem do země, kde sice jsou ohromné ekonomické možnosti, ale rozhodně ne sportovní kvalita, na jakou byl Ronaldo zvyklý z Evropy.

V posledním půlroce prožil turbulentní období. Divoký konec v Manchesteru United, na šampionátu v Kataru těžce kousal roli náhradníka v portugalské reprezentaci. Celý svět rozpitvával sportovní úpadek mimořádného hráče, který v poslední dekádě vládl spolu s Lionelem Messim celému fotbalu, pětkrát získal prestižní anketu Zlatý míč.

Vítalo ho 25 tisíc fanoušků, žádostí bylo mnohonásobně víc

„Jsem opravdu šťastný, že mohu být tady,“ pochvaloval si nové působiště, kde si ročně vydělá obří sumu 200 milionů eur (4,8 miliardy korun), což z něj dělá nejlépe placeného sportovce světa. „Je to pro mě velká výzva, odejít z Evropy do Asie. Ale je to fantazie, chci pomáhat týmu k výhrám a užívat si nejlepší výkony, jaké dovedu,“ zmínil legendární forvard.

Ronaldo po tiskové konferenci zamířil v doprovodu své rodiny na vyprodaný stadion Mrsool Park, kde ho vítalo 25 000 nadšených fanoušků. Klub obdržel 130 000 žádostí o vstupenky na mimořádnou akci, jejíž výtěžek půjde na charitu.

V zemi fotbal nemá evropskou nebo jihoamerickou tradici, ale přivítání portugalské superstar připomínalo rockové koncerty z dob Beatles. Lidé hltali každý Ronaldův pohyb i slova, jaká ve významný den pronášel.

„Vím, co chci, dal jsem tomuto klubu slovo. Chci zde pomáhat mnoha způsoby, například podpořit ženský fotbalový tým Al-Nassr,“ zmínil i další cíl své budoucí mise.