Předplatné

US Open ONLINE: Kvitová uhrála jediný game, loučila se v slzách. Postup Krejčíkové

Dojatá Petra Kvitová po posledním zápase kariéry objímá manžela a trenéra Jiřího Vaňka
Dojatá Petra Kvitová po posledním zápase kariéry objímá manžela a trenéra Jiřího VaňkaZdroj: Profimedia.cz
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Dojatá Petra Kvitová po posledním zápase kariéry objímá manžela a trenéra Jiřího Vaňka
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Petra Kvitová na US Open odehrála poslední zápas kariéry
Petra Kvitová na US Open odehrála poslední zápas kariéry
Barbora Krejčíková na US Open
10
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
US Open
Vstoupit do diskuse (7)

Tenisové US Open uzavírá jeden velký příběh, Petra Kvitová se na grandslamovém turnaji v New Yorku loučí s veleúspěšnou kariérou. Ve svém posledním utkání uhrála jediný game, Francouzce Diane Parryové podlehla jasně 1:6, 0:6. Barbora Krejčíková postoupila do 2. kola, turnajovou dvaadvacítku Victorii Mbokovou z Kanady porazila 6:3, 6:2. V akci ještě bude Marie Bouzková, Karolína Muchová v noci vyzve legendární Američanku Venus Williamsovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Petra Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžními kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.

Pětatřicetiletá hráčka, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.

Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V 1. kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.

Článek pokračuje pod infografikou.

Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na Grandstandu - třetím největším kurtu ve Flushing Meadows. Zahrála v něm ale jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb. Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a měla úspěšnost prvního servisu 41 procent.

Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila „kanárem“. Ve druhé sadě získala jen deset fiftýnů. Po utkání se Kvitová objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem, neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa.

Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11. Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do 2. kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Vstoupit do diskuze (7)

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů