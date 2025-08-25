Díky za všechno, lvice. Kvitová se rozloučila debaklem za 52 minut: Emoce mě přemohly
V pětatřiceti letech se uzavřela kariéra nejlepší české tenistky třetího tisíciletí, dvojnásobné šampionky Wimbledonu, druhé hráčky žebříčku, vítězky 31 turnajů WTA, šesti Fed Cupů a olympijského bronzu. Petra Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na US Open, kde v úvodním kole padla za 52 minut 1:6, 0:6 s o třináct let mladší Francouzkou z druhé stovky žebříčku Diane Parryovou. „Doufala jsem, že předvedu lepší show, ale emoce mě přemohly,“ líčila slzíc poté, co na kurtu od organizátorů přijala památeční obraz se svou podobiznou a shlédla krátké vzpomínkové video.
Kvitová nastoupila v blankytně modrých šatech a rudých teniskách hned v prvním zápase programu, jak to měla vždy ráda. Grandstand, třetí největší stadion ve Flushing Meadows pro osm tisíc diváků, byl v krásném dopoledni skoro prázdný. A kdo z přítomných věřil, že zřejmě poslední zápas kariéry probudí v bývalé šampionce extra síly, rychle prozřel. Máma ročního syna Petra bleskově prohrávala 0:3, špatně se hýbala, chybovala a bylo zřejmé, že úroveň současného profesionálního tenisu je někde jinde.
Mač na jednu bránu se hrál pouhých 52 minut. Byl tak jednostranný, že se Kvitová ani nedostala k výkřiku pojď či jinému povzbuzení. A když poslala na mečbol bekhendový return do autu, bylo to pro ni vysvobození. Na body prohrála 22:52, na nevynucené chyby 21:7. Výdělek za první kolo? Před zdaněním 110 000 dolarů, tedy 2,3 milionu korun.
Konec kariéry Kvitovou dojal. Zaslzela si, přišla si pro objetí a polibek ke kouči a manželovi Jiřímu Vaňkovi. Ředitelka US Open Stacey Allasterová dorazila na kurt se zarámovaným plakátem s podobiznou české hvězdy a slovy „Thank you“.
Článek pokračuje pod infografikou.
I slzící Kvitová s mikrofonem v ruce děkovala všem. „Doufala jsem, že předvedu lepší show. Ale bylo vážně obtížné vědět, že jde o můj možná poslední zápas. Emoce mě přemohly. Díky New Yorku za skvělý grandslam, jsem vážně ráda, že jsem tu na svůj poslední last dance. Díky mému manželovi a trenérovi, agentovi, rodičům a celé rodině, exkoučům. Byla to dlouhá a úžasná cesta,“ vyznala se jedna z nejlepších tenistek své generace, jež sváděla souboje se Serenou Williamsovou či Mariou Šarapovovou.
„Nikdy není lehké hrát takový zápas, když víte, že může být pro vaši soupeřku poslední. Velmi ji respektuji, měla skvělou kariéru. Přeji ji to nejlepší do budoucnosti,“ vyprovodila do penze Kvitovou její poslední přemožitelka Parryová.
Kvitová debutovala na profesionálním okruhu v roce 2006, při prvním grandslamovém vystoupení na Roland Garros 2008 došla hned do 4. kola. V lednu 2009 získala v Hobartu první z 31 titulů kariéry. Nejsilněji se do historie vepsala ve Wimbledonu, kde získala tituly v sezonách 2011 a 2014.
„Během celé své kariéry Petra soutěžila s pokorou a odolností a nadchla tenisové fanoušky svým vzrušujícím stylem hry,“ konstatovala šéfka WTA Portia Archerová. „Skutečnost, že ji hráčské kolegyně hned osmkrát udělily prestižní cenu Karen Krantzcke Sportsmanship Award, vypovídá vše o jejím výjimečném postavení v našem sportu. Je skutečnou šampionkou, na kurtu i mimo něj, a rodině WTA i fanouškům po celém světě bude velmi chybět. Do další životní kapitoly jí přejeme hodně radosti a úspěchů.“