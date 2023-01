CR7 v Arábii: vlastní tým lidí i zastání. Návrat do Anglie je možný, když...

Ronaldovy dresy bleskurychle zaplnily pulty fanshopů, novou hvězdu úspěšného klubu z Rijádu už dokonce fanoušci přivítali v pondělí večer na letišti. V Saúdské Arábii zkrátka zavládla euforie.

Spojení portugalského čísla 7 a klubu Al-Nassr má podle smlouvy trvat bez přerušení až do roku 2025. Ale taky nemusí. Už na konci této sezony se podle zahraničních médií může pětinásobný držitel Zlatého míče objevit na St. James‘ Park, tedy stadionu Newcastlu United.

37letý útočník má podle deníku Marca ve smlouvě klauzuli, díky níž by mohl odejít na hostování k „Magpies“ v případě, že se tým kouče Edieho Howea kvalifikuje do Ligy mistrů.

A nutno říct, že i když se v ní naposledy představil v sezoně 2002/2003, momentálně k tomu má velmi blízko. Po sedmnácti odehraných zápasech se v tabulce Premier League nachází na třetí pozici, přičemž místenku v prestižní evropské soutěži si zajistí první čtyři mužstva.

Věřte, nevěřtě. Zatím jde jen o spekulace, ale spojení mezi Newcastlem a Al-Nassrem je zřejmé. Anglický celek od roku 2021 vlastní saúdskoarabský investiční fond.

Velkolepé přivítání i zastání od kamaráda

Každopádně kolem Ronaldova přestupu na Blízký východ je pořádně živo. Zklamání, zrada, pokrytec... Taková slova se valí na Portugalce od fanoušků, expertů i bývalých fotbalistů. Výjimkou je však Rio Ferdinand, legenda Manchesteru United a také někdejší spoluhráč CR7.

„V médiích vidím jen, že je to ostuda, že je to smutné. Nechte ho žít a ať si to užívá. Je to pro něj nové dobrodružství, na které bere i svou rodinu. Chtějí zažít novou kulturu," vykládal Ferdinand ve vlastním podcastu Vibe with FIVE.

Ronaldův odchod přirovnává k Davidu Beckhamovi, Wayneu Rooneymu, Stevenu Gerrardovi či Franku Lampardovi, kteří na sklonku fotbalové kariéry odešli za tučnými šeky do Spojených států amerických.

„S každým by se mělo zacházet stejně. Tomu, kdo odešel do méně konkurenceschopné ligy, aby ukončil kariéru, bylo řečeno, že na to má právo. Nikdo jiný si to ale nezaslouží víc, než tenhle chlap," řekl někdejší anglický obránce na adresu portugalského reprezentanta. „Tohle se mi prostě nelíbí."

Opačný názor než Ferdinand veřejně prohlásil třeba Jamie Carragher, ikona Liverpoolu. „Je to pro něj smutný konec. Ronaldo rozhovorem s Piersem Morganem prakticky ukončil svou kariéru. A Messi vyhrál mistrovství světa,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Sky Sports.

A není jediný, kdo používá podobná slova...

V Saúdské Arábii jsou ovšem nadšení. Pro portugalského kanonýra chystají velkolepý uvítací ceremoniál, který se na stadionu v Rijádu uskuteční v úterý (17:00 SEČ). Klub to oznámil na twitteru.

Ronaldo podepsal s Al-Nassrem na konci prosince smlouvu do roku 2025 a v pondělí večer přistál v Rijádu. Na sociálních sítích předtím zveřejnil video, na němž je s rodinou v soukromém letadle. „Ahoj kluci, brzy se uvidíme," řekl Ronaldo do kamery.

Podle agentury AFP s sebou Ronaldo do Saúdské Arábie přivezl početný tým vlastních asistentů i soukromou bezpečnostní službu. Bydlet bude zatím v luxusním hotelu v centru Rijádu.