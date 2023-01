Rakovina Navrátilové: Co čeká nemocnou legendu? Přijde o prsa?!

Ví, že ji nečekají lehké dny, týdny a měsíce, ale do boje s rakovinou prsu a hrtanu hodlá dát všechny své síly. Na co se teď nemocná Martina Navrátilová (66) musí připravit?

„Teď to nějakou dobu bude drsné, ale budu bojovat vším, co mám. Věřím, že to dobře dopadne,“ nechala se slyšet vítězka 18 grandslamů ve dvouhře, když světu oznámila zlou novinu.

V listopadu si při finále turnaje WTA ve Forth Worthu všimla zvětšené lymfatické uzliny na krku. Vyšetření odhalilo rakovinu hrtanu, další testy ukázaly navíc rakovinu prsu (ta se jí vrátila po 13 letech).

Moderna pomáhá

Navrátilová přišla k lékařům včas, obě rakoviny jsou v prvním stádiu, což šance na uzdravení výrazně zvětšuje. „Prognóza je velmi dobrá,“ vzkázala její mluvčí Mary Greenhamová s tím, že tenistka léčbu začne na konci ledna v New Yorku.

Když s rakovinou prsu bojovala Navrátilová minule, nádor jí lékaři odstranili při operaci, pak musela ještě na radioterapii. Oboje Martině hrozí i teď (ve hře je i chemoterapie či biologická léčba).

Zatímco dříve zhoubný nádor v prsu znamenal takřka automaticky, že dotyčná o prs přijde, moderní metody umožňují chirurgům odebrat pouze nádor v rámci tzv. záchovné operaci. „Ta je pro pacientku velkým přínosem jak fyzickým, tak i duševním,“ shodují se odborníci.