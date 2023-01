Bez šance: Loprais ukázal tragický střet s divákem (†69) z pohledu posádky

Nejsmutnější narozeniny, jaké si mohl představit. Český závodník Aleš Loprais (43) byl v úterý se svým vozem na slavném Dakaru nevědomým účastníkem dopravní nehody, při které přišel o život italský fanoušek. Synovec legendárního mistra volantu Karla Lopraise (†72) později zveřejnil prohlášení, ve kterém se k celé situaci zdrceně vyjádřil a také ukázal záběry přímo z vozu. Video z útrob auta potvrdily už dříve zřejmou věc: Český pilot neměl šanci Itala ležícího v trati vidět!

Motosportem v úterý večer otřásla zpráva o úmrtí italského fanouška během Dakaru. Za volantem kamionu, který se s divákem dostal do kolize, byl český závodník Aleš Loprais, který se ve středu brzy ráno k tragédii vyjádřil na sociálních sítích prostřednictvím videa.

Na tom je znát, že situace Lopraise psychicky dost poznamenala. Původně přitom ani netušil, že se pod koly jeho vozu někdo nachází. Italský fanoušek si totiž lehl přímo za dunu, a byl tak mimo zorné pole posádky, o čemž svědčí i záběry přímo z auta. Z videa, které Loprais fanouškům ukázal, je patrné, že nikdo v kaminou neměl nejen šanci muže na trati zahlédnout, ale ani si uvědomit, že došlo k jakémukoliv střetu došlo.

„Nešťastně si našel místo pod dunou a my jsme ho nikdo nezaznamenali. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast rodině, blízkým a kamarádům,“ pravil zlomeně Loprais, podle kterého si italský fanoušek chtěl vyfotit vůz, kterým posádka projížděla. Ital sice samotnou nehodu přežil, ale po zhruba třech hodinách od kolize dostal infarkt a následně zemřel.

Loprais se o tragédii dozvěděl až mnohem později v bivaku, a to zrovna ve chvíli, kdy se chystal jít spát: „Vyhasl lidský život a de facto mým přičiněním, protože já jsem točil kolečkem. Musím ale říct, že jsem o tom vůbec nevěděl. Stejně tak nikdo v posádce. Máme onboardy i externí videa, která to dokazují. Nicméně nic to nezmění na tom, že vyhasnul lidský život,“ řekl zdrceně závodník, kterému se do osudné nehody jinak velmi dařilo.