Hokejová legenda Jelínek končí jako správce kluziště Na Františku: Musím to tu rozpustit!

Už je to přes 18 let, co tady poprvé zamrazil led. Ale Tomáš Jelínek (60), bývalý kapitán hokejové reprezentace a persona Sparty, teď musí správcovskou kariéru ukončit. Kluziště roztaje a jemu se z nostalgie tají dech...

„Zítra to rozpustím a bude konec,“ pokrčí Jelínek rameny při rozhovoru s Bleskem. V samém srdci Prahy nechal kus života, z šikovného křídelního útočníka se stal »Ferdou Mravencem«, zastal práci všeho druhu.

Rolbař samouk

Sparťanský odchovanec a držitel tří bronzových medailí z mistrovství světa i stejně cenného kovu z olympiády v Albertville 1992 kdysi oslovil podnikatele Milana Vopičku: „Nemáš pro mě něco?“ Odpověď dostal ve sportovním areálu Na Františku, který Vopičkova firma Sport-Technik Bohemia od roku 2004 provozovala.

„Milan říkal: Hrál jsi hokej, tak tady udělej led, na rolbě se naučíš! Byl jsem samouk. Přijeli sem rolbaři, aby mi ukázali, jak zacházet s páčkami a jeli domů,“ vzpomíná »Jelen« s úsměvem na začátky své druhé kariéry. Ale jinak je smutný, až ho zamrazí...

Sliby chyby

Teprve minulý týden se vedoucí areálů dozvěděl, že kvůli nevypsanému výběrovému řízení a drahým energiím Praha 1 rozhodla o zavření ledové plochy k 12. lednu, byť obvykle se Na Františku bruslilo až do března.

„Pro mě to byl velký šok,“ přiznává. Hokejové legendy se 49 starty za Ottawu v NHL se nikdo na nic neptal! „Můžu vás ujistit, že lidi, kteří sedí v kanceláři a nepohybují se v areálu, tak vůbec nemají šajn, o čem to je, co to obnáší, co se musí opravit…,“ zamračí se Jelínek na politiky a úředníky.

Doufal, že u ledu dokončí sezonu, nebo že radnice smlouvu prodlouží. „Mrzí mě, že to všechno byly sliby chyby a nic se nevyplnilo a já musím končit takovým způsobem,“ uleví si Jelínek, než ve čtvrtek večer definitivně vypne chlazení.