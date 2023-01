Macík poodhalil zákulisí Dakaru: kolik stojí i co jí. Na záchod? Nezastavujeme

Video se připravuje ... V součtu s prologem má v probíhajícím ročníku už čtyři dílčí triumfy na Rallye Dakar 2023. Pilotovi Martinu Macíkovi patří před úterní devátou etapou průběžné místo těsně za stupni vítězů. Pro deník Sport a web iSport.cz odpověděl na deset otázek ze zákulisí legendárního závodu. Hudba v kabině je tabu. „Musíme se soustředit a s ní by nám to dost dobře nešlo,“ prozradil. Jak řeší závodníci stravování?

1. Co jíte během etapy? „Jídlo si dáváme, až když dojedeme do takzvané neutralizace. To je zastávka, která se většinou nachází na 200. až 250. kilometru. Motorky, čtyřkolky a bugyny tam mají tankovačku, kamiony dvacetiminutovou pauzu. Právě zde bývá prostor dát si něco k jídlu. Většinou je to specialita od mé manželky – podomácku udělané energetické tyčinky. Je to kalorická bomba, která vám dodá energii a opravdu zasytí. Mám je nejen pro sebe, ale i pro kluky. Žena ale říkala, že příští rok už to musí dělat i další manželky. (směje se) Je to totiž docela pracné.“ Martin Macík na Rallye Dakar 2023 • Foto MM Photography

2. Jaké jídlo je k dostání v bivaku? „Každý den pro nás připravují opravdu výborné jídlo. Ke snídani tady můžete mít všechno, co vás jen napadne: párky, vajíčka, houby nebo třeba hash browny (smažené bramborové placky). Já si ale vždycky dávám bílý jogurt, vločky, mléko a k tomu nějaké ovoce. Když se večer po etapě dostaneme do bivaku, máme opět připravenou večeři. Bývá o čtyřech chodech včetně dezertu. Je to opravdu hodně pestré. Můžete si dát cokoliv od hovězího až po velbloudí maso. V tomto směru je tu o nás postaráno dobře.“ Jezdci po etapě na Rallye Dakar • Foto MM Photography

3. Hádáte se někdy s týmem v kabině? „Bude to znít divně, ale tento ročník jsme se ještě nepohádali. Každý máme své starosti, takže na to není moc čas. Navíc už jsem Františka (navigátora) naučil přiznat chybu. (směje se) Když něco poděláme, řekneme: Hele sorry, moje chyba, jedeme dál. Zkrátka se snažíme být profíci.“

4. O víkendu se konají v Česku prezidentské volby. Je možnost volit i na Dakaru? „Volit se dá na českém velvyslanectví v Rijádu, což ale organizačně není možné zvládnout. Nejsou to první volby, u kterých budu chybět kvůli závodům v zahraničí. Vzhledem k tomu, že Dakar je jednou za rok a připravujeme se na něj tak dlouho, bohužel budu muset vynechat. Tento rok mě to hodně mrzí. Ale snad to lidi dobře zvládnou i za nás.“ Martin Macík na Rallye Dakar 2023 • Foto MM Photography

5. Co děláte během roku, když nezávodíte na Dakaru? „Podnikám ve sféře marketingu a médií, což znamená především foto a video. Mám svou vlastní agenturu, v rámci níž se starám o klienty i vlastní značky, které máme s tátou. Těch je asi deset – třeba čerpací stanice v Sedlčanech, logistická firma nebo kavárna, kterou jsme otevřeli se ženou v Holešovicích. Taky pořádám talkshow Posedlí Dakarem, s kterou po každém ročníku objíždíme různá místa po republice. Takže je toho opravdu hodně.“

6. Jak to dělají jezdci, když během etapy potřebují na záchod? „Zkrátka nezastavujeme, takže na záchod nechodíme. Před etapou se proto nesmíte zapomenout jít vyčůrat, abyste to vydrželi.“ Martin Macík na Rallye Dakar 2023 • Foto MM Technology

7. Na kolik vyjde účast na slavné rallye? „Dakar je poměrně drahá záležitost. Tak například sestavit nový kamion stojí půl milionu eur, tedy nějakých 12 milionů korun. Pokud chcete kvalitu, tam se opravdu níž nedostanete. Co se týče startovného, to činí v průměru 10 tisíc eur na jednoho člověka, za závodní kamion platíte přes 40 tisíc eur. Řešíte pak samozřejmě další věci, jako jsou letenky, oblečení… Zčásti si Dakar vždy financujeme sami a z části nám pomáhají naši partneři.“ Kamion Martina Macíka na letošní Rallye Dakar • Foto profimedia.cz

8. Váš nejnebezpečnější zážitek v dakarské kariéře? „To byla asi nehoda s Frantou v roce 2019. Pamatuju si, že to tehdy bylo po půlce Dakaru po dni volna. Jeli jsme a zničehonic se před námi objevil schod dolů, který měl něco kolem čtyř až pěti metrů. Spadli jsme na pravé přední kolo, které se celé urvalo. Kdyby se mi to nepodařilo udržet a neměl jsem trochu štěstí, kamion by se asi válel v kotrmelcích. Tři hodiny jsme pak strávili opravou. To bylo hodně nebezpečný. Menší krizovky tady ale zažíváte snad každou etapu."

9. Potkáváte se například s Carlosem Sainzem nebo Sebastianem Loebem? „Minimálně. Vídáme se spíš s kamionovými jezdci, protože startujeme ve stejný čas. V bivaku je pak každý zalezlý ve svém obytňáku, takže tam se taky moc nesetkáváme. Teď jsem se ale shodou náhod viděl s Carlosem při čekání na start. Je to už starej dědek a je hrozně fajn. Je neuvěřitelný, že jede tak, jak jede. Prostě to umí. Loeb se naproti němu trošku víc straní, protože po něm jdou docela dost média. Když je ale mezi námi, tak je naprosto v pohodě, řekne ahoj a nic neřeší.“ Martin Macík na Rallye Dakar 2023 • Foto MM Photography