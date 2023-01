Loprais na Dakaru končí. Potáhne se to se mnou, řekl o úmrtí diváka

Vedl celkové pořadí kamionů na slavné Rallye Dakar, ale jedna nešťastná událost všechno zhatila. Český pilot Aleš Loprais měl v úterý v 9. etapě kolizi s divákem, který při převozu do nemocnice zemřel. „Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě,“ uvedl Loprais, který kvůli povinnému vyšetřování nemohl nastoupit do desáté etapy a legendární závod tak pro něho skončil.