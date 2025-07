Těžký život farmářský. Musím být větší svině, chápe Rychlovský. Chce urvat Detroit

Loni na jaře Jakub Rychlovský vyúčtoval životní ročník, stal se nejlepším extraligovým kanonýrem, za což si nadělil dárek: smlouvu v NHL s Detroitem. Po první sezoně je doma a tvrdě se připravuje na druhou, kterou by strávil rád u Red Wings a nikoli znovu na farmě v Grand Rapids. Host nového dílu Zimáku otevřeně odkrývá dění ve slavné organizaci, která mnohým otevře oči. Třeba v tom, že to, co je v české nejvyšší soutěži považováno za naprostý standard, o tom si můžete nechat na farmě jen zdát. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>