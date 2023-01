Shakira v nové písničce tepe Piquého: Vyměnil jsi ferrari za renault!

Loni v létě se po 11 letech Shakira (45) a Gerard Piqué (35) rozešli. V dobrém to nebylo. Populární zpěvačka si teď se svým ex vyřizuje účty pomocí písničky.

„Vlčice jako já není pro tebe,“ vzkazuje kolumbijská zpěvačka někdejšímu obránci Barcelony a španělské reprezentace. V novince nazvané Shakira Bzrp Music Session 53 pak ještě přitvrzuje.

„Když jsem tě potřebovala, ukázal jsi svoji nejhorší verzi. Nevím, co se s tebou stalo, že jsi k nepoznání. Vyměnil jsi ferrari za renault, rolexy za casia,“ posílá jasný vzkaz Piqému a jeho nové přítelkyni Claře Chie Martiové.

Není to přitom poprvé, co Shakira vyřizuje účty pomocí hudby. Teprve nedávno vydala píseň Monotonia, kde svému ex taky slušně nakládá: „Najednou jsi nebyl stejný. Opustil jsi mě kvůli svému narcismu, sobectví. Zapomněl jsi, čím jsme kdysi byli. Vzdaluješ se svým postojem, a to mě naplnilo znepokojením. Nedal jsi ani půlku, ale vím, že jsem dala víc než ty. Běžel jsem pro někoho, kdo už pro mě ani nechodil.“

Navzdory drsné tvorbě z poslední doby však Piqué svolil k tomu, aby zpěvačka s libanonskými kořeny zabalila sobě i dětem kufry a odstěhovala se s jeho dětmi za oceán.