Šokující odhalení: Měla Shakira poměr s Nadalem?!

Od doby, co spolu zpěvačka Shakira (45) a fotbalový obránce Gerard Piqué (35) nejsou, stali se oba terčem nepřetržitého pronásledování novinářů. Zatímco u beka Barcelony se řeší hlavně jeho nová přítelkyně Clara, kolem Shakiry koluje zajímavá spekulace. Měla mít poměr s hvězdným tenistou Rafaelem Nadalem (36)!

S pikantní novinkou přišel španělský paparazzi Jordi Martin, který například odhalil Piquého novou partnerku. Uvedl, že Shakira měla tajnou aférku s Nadalem ještě předtím, než poznala slavného fotbalistu. „Shakira natáčela videoklip se zpěvákem Alejandrem Sanzem, ale s ním nic neměla,“ řekl Martin v televizním pořadu América Noticias. „Měla pletku s někým mnohem známějším,“ doplnil.

Ostatní ho začali prosit, ať prozradí ono tajemné jméno. Na přímo to Martin neřekl, ale divákům dal několik nápověd. „Je to světově uznávaná osobnost a vrcholový sportovec. Není to fotbalista, jedná se o tenistu,“ napověděl.

Více než jasná nápověda

Kromě toho přidal, že onen tenista si zahrál v klipu k písni Gitana od Shakiry, který se točil v roce 2010, tedy v době, kdy k aféře mělo dojít. Ve stejném roce se Shakira seznámila i s Piquém při natáčení videoklipu k příležitosti fotbalového MS v Africe. „Tady bych to utnul. Nemůžu říct konkrétní jméno,“ trval Martin na svém.

Nakonec je ale více než jasné, že se jedná právě o Nadala. Moderátor se pak zeptal, jestli ten, o kom mluví, získal nejvíc grandslamových titulů v historii. „Ano,“ přiznal se paparazzi. Sám Nadal se k údajné aféře zatím nevyjádřil.