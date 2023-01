Barcelona zvládla El Clásico v Madridu. Veselý zastínil Satoranského

Barca šla do zápasu s tím, že pokud by WiZink Center bodově vybrakovala, dotáhla by se na svého úhlavního rivala. Start se Kataláncům povedl, Real se sice postupně rozehřál a v několika momentech zápasu vedl, ale nestačilo to.

Na straně hostů tentokráte dostali šanci v základní sestavě oba Češi a vlétli do zápasu skvěle. Satoranský se však brzy zadrhnul. Na druhé straně pro změnu řádil kapverdský zázrak Edy Tavares, který začal hrát basketbal až v 17 letech.

Česká stopa byla zároveň vidět i na straně Realu. Pivot Petr Cornelie je synem bývalé české basketbalistky Pavly Sigmundové, reprezentuje však Francii. Veselý si v zápase připsal 11 bodů, 4 doskoky a 2 asistence, Satoranský se zastavil na 4 bodech, 2 asistencích a doskoku. Statistiky však obohatil v podstatě jen v úvodu střetnutí.

Zejména první perioda znamenala reklamu na světový útočný basketbal. Kdo čekal hned od začátku taktické šachy pod bezednými koši, musel být zklamaný. Na startu utkání jako by si hráči řekli, že si zlepší své ofenzivní statistiky.

Postupně se zformovaly také obě defenzivy po důrazných pokynech obou koučů, i když rezervy v podkošovém prostoru byly znatelné. Barca si připisovala důležité útočné doskoky, Kapverďan Tavares si zase jako jediný zajistil v zápase double-double a dělal veliké problémy hostujícím pivotům. Při absenci Mikea Tobeyho se na něm střídali primárně Jan Veselý a Sertac Sanli. Bez ztráty kytičky však jejich počínání nebylo.

Čekalo se, že to snadné v Madridu nebudou mít dvě velké hvězdy Barcy Nicolas Laprovittola a Nikola Mirotič, kteří v minulosti působili v hlavním městě Španělska. Přestupy mezi Realem a Barcelonou se totiž neodpouštějí. Kulisa však mohla být jistě bouřlivější. Domácí fans zřejmě šetřili hlasivky na důležitější vzájemné bitvy v kalendářním roce 2023.

El Clásico nabídlo špičkový evropský basketbal, který bohužel postupně sklouzával k průměru. V závěru první půle se povedl husarský kousek domácímu veteránovi Sergio Llullovi. Trefil totiž trojku z poloviny hřiště.

Oba týmy se přetahovaly o vedení a šťastnějším byl nakonec tým Barcelony. Veselý a spol. si v závěrečné periodě vypracovali až devítibodový náskok, na který už Real neměl nárok reagovat.

Po říjnovém triumfu v Eurolize si tak Barca připsala druhé vítězství v El Clásicu za sebou. V tabulce španělské ligy jsou rivalové na prvních dvou místech se shodnou bilancí jedenácti výher a tří porážek.