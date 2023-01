Láska nejlepšího střelce ligy Řezníčka: Sexy dárek pro manžela!

Podmračenou lezavou zimou Holešovic kráčela do ateliéru půvabná žena. Michaela Řezníčková (32) rozehřála svět kouzelným spiknutím s Bleskem pro svoji lásku. Senzační král tabulky střelců fotbalové ligy Jakub Řezníček (34) má tohle povídání jako dárek. Aniž by tušil…

Míšo, máte na fotbal čas? Jak často chodíte na Kubovy zápasy?

Když můžu, tak jdu na každý zápas. Jediný stadion, na kterém jsem nebyla, byla Ostrava.

Prožíváte jeho hru?

Hrozně ji prožívám a jsem jeho největší kritik. My se o tom bavíme docela často. Klidně mu i vynadám.

Ano? A jak to bere?

Myslím si, že ode mě to bere docela dobře. Sám přijde po každém zápase a zeptá se mě, tak co, jaký máš pocit, jak jsem zahrál. Protože…

Protože?

Já vím, že jsem zaujatá a že je to můj manžel, ale myslím si, že dokážu říct, že se mi něco nelíbí, když udělá něco špatně.

Něco ale dělá hodně dobře. S jedenácti góly je nejlepší střelec ligy ve čtyřiatřiceti letech. Jak ty góly spolu slavíte. Máte nějaký společný rituál?

Tak to ne, ale před každým zápasem k němu mám takovou přednášku. Co a jak má dělat. No, a on jde radši do kabiny. Já bych prostě, s troškou nadsázky, mohla být trenér, protože jako žena tomu docela rozumím. Nechci, aby to znělo nějak špatně, ale deset let se pohybuji kolem fotbalu.

Vidíte, tohle jsme o vás nevěděli, a co bychom ještě měli vědět?

Třeba, že jsem vystudovala ČVUT. Optiku, optometrii. Jsem bakalář. Studovala jsem, už když jsem byla s Kubou, takže jsem ke státnicím šla v devátém měsíci těhotenství. No, a pak už jsem se točila kolem dětí, kolem fotbalu a snažím se dělat hezký domov.

Očividně se vám to daří, ale co děláte pro sebe?

Ráda cvičím, rádi s Kubou jezdíme na kole. On mě vždycky vytáhne a vždycky mi ujede.

Když se vrátím k tomu domovu. Kuba říká, že vás v Praze nic nedrží a že byste se mohli přestěhovat do Brna. Vážně?

Takhle, nebylo to úplně přesné, protože nás v Praze drží dům. Přestěhováním do Brna jsme udělali velké rozhodnutí, ale nejdříve musíme prodat dům. Až ho prodáme, tak si pořídíme něco v Brně. Malá chodí do druhé třídy, takže by bylo asi nejlepší začít nový školní rok třeba v Brně a ne se stěhovat v jeho polovině. Chceme, aby byla rodina pohromadě, protože já odloučení špatně snáším. Ten rok a půl, co je manžel v Brně, a když máme dvě děti.

Fanoušci Zbrojovky Kubu zbožňují, ale chce se vám z Prahy do Brna?

Ze začátku jsem tomu nebyla nakloněná, ale mám Brno ráda. Před nějakými sedmi lety jsme tam dva roky žili. Město jsem si oblíbila a jsem ochotná se tam kvůli Kubovi přestěhovat. Rodina má být pohromadě.

Kuba hrál za dvanáct týmů, byla jste s ním vždycky?

Byla. Prostě jsme cestovali, máme akční život a změna je hezká. Všude se nám líbilo. Máme celou Českou republiku procestovanou. Žili jsme v Olomouci, v Brně, v Praze, v Příbrami.

A jednou také v Lokerenu, což je jediné Kubovo angažmá v cizině. Jaké to bylo?

Bylo mu devětadvacet a hrozně si to chtěl v zahraničí vyzkoušet. Tak jsme do toho šli. Bydleli jsme v Gentu, což je krásné město a na žití to tam bylo úžasné, ale ta fotbalová stránka nevyšla. Přesto toho nelitujeme. Žádné takové zkušenosti nelitujeme.

Cestování vám zůstalo i o dovolených. Kam vás to společně nejvíc láká?

Strašně rádi cestujeme do Emirátů. Už jsme tam byli nesčetněkrát a pořád se nám to tam hrozně líbí. Skončí sezona, nebo je její polovina, tak si říkáme, že vyrazíme. Kuba si potřebuje odpočinout, chceme být spolu, takže si to užíváme. Jsme tam celá rodina a ta dovolená je taková třešnička v přestávce našeho života.

Na co spolu zajdete do kina?

Chodíme a většinou se Kuba podřídí mně. Já mám ráda spíš komedie, on historické a akční filmy, nebo sci-fi, tak většinou jdeme na českou komedii. Ale v hudbě máme společně rádi oldies, staré písničky.

Dnes fotbalisté hrají na PlayStationu Fifu, nebo NHL. Kuba taky?

Ne, vůbec. A já jsem ráda, protože se věnuje rodině.

A co kupování nového oblečení. Chodíte spolu a radíte se?

Chodíme spolu. Kuba mi řekne, co mi sluší a ptá se, jestli si zrovna tohle může vzít.

Máte dvě dcerky jako čečetky. Sportují?

Starší Vanesska dělá atletiku, to ji strašně baví. Je jedna z nejrychlejších ze třídy, takže asi něco po taťkovi zdědila. Menší Isabellka začala chodit do školky. U té se to ještě úplně neví.

A nechtěl by Kuba ještě fotbalistu?

Kuba by chtěl, ale zatím tomu vůbec nejsem nakloněná. Ono se nikdy dopředu neví, co to bude. Kdybych věděla stoprocentně, že to bude kluk, tak bych do toho možná šla i ve třiatřiceti letech.