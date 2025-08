Fotbalové přestupy ONLINE: Smlouva pro Messiho až do důchodu? Kapitán Spurs končí

Buď kvalitní posila se zkušenostmi z české ligy, která by byla schopná okamžitě zaplout do základní sestavy, nebo nic. V druhém případě raději Baník vsadí na své zdroje s potenciálem. Stále však platí, že se Ostrava dívá po alternativách, které by po odchodu Ewertona pomohly ofenzivě. Situaci jakého hráče Slavie sonduje čtěte ZDE>>>