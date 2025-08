Infekce opět vyřadila hvězdu Oktagonu ze Štvanice i boje o miliony. Co vakcína?

Český borec s hvězdným potenciálem zas a znovu bojuje se zákeřným soupeřem, zlatým stafylokokem, infekcí, která se objeví vždy, když se zápasníkovo tělo dostane do velkého stresu krátce před zápasem. Matěji Peňázovi zhatila několik zápasů a nezanedbatelnou řádku měsíců v klíčové kariérní etapě. Teď kvůli ní přišel o účast v pyramidě, jejíž vítěz inkasuje přes sedm milionů korun a vystřelí do top 30.

Do již jednou odloženého mače s ex-šampionem Piotrem Wawrzyniakem na Štvanici naskočí rezervní bijec Hojat Khajevand.

„Matěj má toho stafylokoka v sobě stejně jako většina populace. Jemu se ale projevu silně vždy při oslabení organismu, ke kterému dochází v závěrečné fázi přípravy těsně před zápasem, když je v dietě,“ vysvětluje Peňázův kouč, André Reinders pro iSport.

„Snažili jsme se tentokrát dělat vše, aby se to nestalo. Ještě v pondělí odspároval velmi dobrá kola, byl ve skvělé kondici. V úterý dopoledne ale přišel s tím, že se mu zase projevil stafylokok. Řešili jsme to hned s doktory, Matěj hned nasadil antibiotika. Doufali jsme, že to stihneme zachránit. Dali jsme si deadline v pátek, ale bohužel Matěj strávil poslední dny v horečkách,“ vypráví Reinders o okolnostech zrušení startu.

Stafylokoková infekce v případě Peňáze není pouhým občasným škůdcem, ale vytrvalým protivníkem. „Hned potom, co musel odstoupit z Edenu, jsme řešili variantu autovakcíny. Tu lékaři dělají ze stěrů z vašich ran a udělají látku působící přímo proti konkrétnímu kmenu infekce, který vás trápí. Před turnajem na Štvanici by se ale tato autovakcína nestihla vyrobit a účinkovat. Teď je ale už očkování úplná nutnost,“ vysvětluje trenér.