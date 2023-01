Bývalý reprezentant otevřeně nikoho z kandidátů nepodpořil, nicméně na sociální síti se v den výsledku prvního kola pustil do jednoho z nich, byť nikoho konkrétně nejmenoval. ,,Tak trošku lhát, tak trošku krást...držet hubu a krok. Kdo by si pomyslel, že 33 let po revoluci tato schémata posttotalitního chování budou tak silně zaryta pod naší kůží," napsal hokejový brankář pod fotku s plakáty Tomáše Garriguea Masaryka.

Leopold König

Ani účastník Tour de France nezůstal zticha. König se rozhodl na Twitteru podpořit Pavla, přičemž ocenil hlavně jeho spolupráci s neúspěšnou kandidátkou Danuši Nerudovou. ,,Strašně bych si přál, aby se generál Pavel stal hlavně prezidentem lidí, co budou volit Andreje Babiše. Je to to nejlepší, co je může potkat. Jinak to, co Pavel s Nerudovou předvádějí poslední dny, je naprostá bomba respektu, úcty a táhnutím za jeden provaz. To nikdy AB nezažije," okomentoval na sociální síti známý cyklista.