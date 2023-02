Krach manželství kouče Pešána: Vymazala ho!

Tak je to zřejmě oficiální. Bývalá lyžařka Lucie Hrstková (41) a hokejový trenér Filip Pešán (45) už netvoří pár. Vše propálila sama Lucie na sociální síti a i její další krok jasně dokládá, že se rodiče dvou dětí definitivně rozchází. Smazala totiž společné fotky ze svého profilu a chce se tak očividně odstřihnout od této kapitoly života.

Nyní je tedy otázkou, zda se oba manželé dohodnou na klidném průběhu rozvodu a péči o syna a dceru. Momentálně jim k jednodušší domluvě může pomoci fakt, že je trenér Pešán po neúspěšné švýcarské misi spojován především s tuzemskými kluby a dokonce se svým milovaným Libercem, kde oba s manželkou žijí.

Že jsou protiklady jako voda a oheň, přiznala Hrstková i v loňském rozhovoru pro server iDNES. „Protiklady, co se přitahují a doplňují. On je ten, který mě zklidňuje, když řeším něco s rodiči ohledně dětí, které trénuji. Řekne mi: „Nejdřív vychladni, pak to řeš.“ Rádi si spolu zajdeme na dobrou snídani nebo na procházku s pejskem. Taky jsem mu koupila vybavení na skialpy, které jsem si zamilovala. Filip se mnou už párkrát byl,“ popisovala, jak si s manželem vyhoví.

Zároveň však přiznala, že její akční povaha se úplně neslučuje se stylem života, který preferuje právě Pešán. „Má rád klid a pohodu, což v naší rodině nejde moc zajistit. Navíc s mým životním stylem, pořád musím být v akci,“ vnímala již tenkrát určitý nesoulad v tom, jak nakládat s volným časem.

Zdá se, že rozpory byly nakonec ve vztahu častější, než se zdálo a překonaly únosnou mez. Bývalá trojnásobná olympionička v alpském lyžování vyčerpala svou toleranci a rozhodla se raději vše ukončit. Že si je rozhodnutím jistá dokazuje i fakt, že s ním vystoupila na veřejnost.