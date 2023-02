Nejbizarnější gól historie? Hokejový brankář prostřelil kolegu přes celé hřiště!

Naprosto ojedinělý moment se odehrál ve druhé nejvyšší hokejové lize u našich západních sousedů. V německé DEL2 byli diváci utkání mezi Selber Wölfe a EV Ravensburg svědky gólu z hole brankáře. Že se to občas podaří a není to zdaleka tak výjimečné? Tak vězte, že tým na druhé straně nehrál riskantní powerplay, ale naopak se bránil v oslabení!

Vše se odehrálo v závěru první třetiny. Domácí Selber prohrával 0:1, ale měl k dispozici výhodu přesilové hry. Hosté však na tuto skutečnost zřejmě zapomněli a po vyhození puku přestali hrát. Zřejmě se mylně domnívali, že bude odpískáno zakázané uvolnění. To se však samozřejmě v oslabení stát nemůže a tak domácí brankář Michael Bitzer neváhal a nahodil puk přes celé hřiště směr brána Ravensburgu.

Mladý gólman hostí Jonas Stettmer se zrovna otočen zády do hry chystal k občerstvení, když mu kolem nohy zaplul touš do sítě. Maskovanému muži zůstal na tváři pouze šokovaný výraz a chvíli zabralo, než mu plně došlo, co se vlastně událo. Paradoxní je, že gól byl nakonec připsán útočníkovi Migliovi a Bitzer si připsal pouze asistenci, přestože z videozáznamu není patrná žádná teč.

Stejnou spolupráci si Miglia s Bitzerem zopakovali i při třetím gólu a brankář tak skončil utkání nakonec hned s dvěma asistencemi. Bizarní moment ovšem domácím k vítězství nakonec nestačil, když Ravensburg dokázal utkání ve třetí třetině otočit a zapsal výhru 5:3.