Janktovu coming outu tleská celý svět, ale... Varování psychologa!

Ať chceme nebo ne, chrabrý čin Jakuba Jankta se v Česku zatím moc nenosí. Podle renovovaného psychologa Michala Šafáře bude záležet na reakci okolí.

Co mohl Jakub Jankto prožívat, než se k přiznání odhodlal?

„Nemusí to být pro něj jednoduché. Pohybuje se v kolektivních sportech, kde veřejná prezentace a odhalení toho, že má člověk odlišnou sexuální orientaci, není úplné obvyklé. Nepochybně jsou tam kluci, nebo holky, kteří s tím fungují, a v rámci toho, že to bylo přiznáno, se to neřeší. Ale jsou samozřejmě tací, kteří pak narážejí na nepochopení.“

A bojí se ho…

„Mají obavu z toho, že kdyby se to tam ukázalo, nebo otevřelo, mohli by se setkat s nepříznivým přijetím. Takže pravda může být výrazný stresující faktor.“

Může se Janktovi ten stresující faktor vrátit v týmu, nebo z hlediště při zápase?

„Obecně řečeno může. Zažil jsem různé sportovní týmy, míra lehké homofobie se v tom prostředí, včetně diváků, objevuje. Ani ne jako šikana, nebo násilí, ale jako zesměšňování, dávání na okraj, což pro toho člověka nemusí být jednoduché. V našem prostředí to není věc, která by se běžně přijímala.“