Na přiznání Jankta zareagovala i česká brankářka Barbora Votíková. Brankářka PSG sama vyšla najevo se svou homosexualitou zhruba před dvěma lety a dokáže se tak do Jakubovy situace poměrně dobře vžít. „Hrdá!“ připsala k videu.

Na coming out zareagovalo několik fotbalových klubů

Bez reakce nenechali Janktova slova ani v Barceloně, Schalke nebo Dortmundu: „Jsme na tebe hrdi, Jakube. Díky za to, že sdílíš své pravé já s fotbalovou komunitou. Naprosto za tebou stojíme,“ reagovala Borussia na Twitteru. Mezi dalšími kluby, které Janktův krok podpořily, je například Ajax, Toronto nebo Fortuna Düsseldorf.

Bývalá partnerka Markéta Ottomanská

Mezi nejvíce očekávané reakce patřilo vyjádření Janktovy bývalé partnerky Markéty Ottomanské, se kterou má opora Sparty tříletého syna. Půvabná brunetka by údajně byla nejradši, kdyby z celé věci mohla být vynechána: „Už kvůli našemu synovi, který s tím bude muset vyrůstat. Je to jen a jen Kuby příběh, jeho zpověď. Jsem pyšná, že dokázal sebrat sílu a jít s tím veřejně ven,“ podpořila svého ex.