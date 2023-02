Jankto se přihlásil k homosexuální orientaci. Expartnerka Markéta: Jsem na něj pyšná!

Loni byla kolem soukromí Jakuba Jankta (27) hotová bouře. Jeho bývalá partnerka a matka jeho syna Davida (3) se veřejně rozpovídala o útrapách, kterým měla ve vztahu čelit. Fotbalového reprezentanta obvinila Markéta Ottomanská z manipulace i psychického týrání a zdálo se, že mu nemůže přijít na jméno. Jak reagovala na jeho coming out?

Sparťan Jakub Jankto na sociálních sítích v pondělí zveřejnil video, ve kterém promlouvá o tom, že se dále nechce schovávat a fanouškům oznamuje, že je homosexuál. A zatímco se pod příspěvkem okamžitě začala množit podpora od různých slavných i méně známých lidí, reakce jeho bývalé partnerky Markéty Ottomanské se nějakou dobu nekonala. S odstupem pár hodin se ale nakonec matka Janktova syna vyjádřila pro iDnes.cz.

Ottomanská mimo jiné přiznala, že by byla nejradši, kdyby se jí tato záležitost vůbec nedotýkala: „Už kvůli našemu synovi, který s tím bude muset vyrůstat. Je to jen a jen Kuby příběh, jeho zpověď. Jsem pyšná, že dokázal sebrat sílu a jít s tím veřejně ven,“ uznává. Přesto, že pod videem, kterým Jankto oznámil coming out, se objevují vesměs pozitivní reakce, Markéta si nedělá iluze o tom, že soukromá korespondence vypadá trochu jinak.

„Pořád je jistě spousta takových, kteří mu píšou soukromé zprávy a vyhrožují. Hrozné, že se něco takového v dnešní době stále děje. Cizí lidi, co se zajímají o cizí životy,“ nechápe Janktova bývalá partnerka, která se po rozchodu rozhodla zaměřit mimo jiné na sebepoznání, ve kterém jí pomáhala ezožínka Helena Houdová.

O tom, jak dlouho o sexuální orientaci fotbalového reprezentanta ví, moc mluvit nechtěla: „Takové detaily nechci zveřejňovat. Ale když mi to Kuba řekl, dal mi zároveň velkou svobodu. Teď je důležité, aby byl v pohodě a šťastný. Určitě se mu uleví a už ho nic nebude sžírat zevnitř. Bál se, že ho lidi nepřijmou takového, jaký je. Byl z toho ve stresu,“ přiznala Markéta, která má za to, že toto přiznání příliš nepromluví do toho, jak lidé záložníka Sparty vnímají.

„Věřím, že lidi ho budou mít rádi stejně jako doteď. Stačí jen, aby se k nim choval hezky,“ soudí. V rozhovoru mimo jiné odhalila aktuální stav jejich vztahu, který se loni jevil jako nenapravitelně pochroumaný: „Je to minulost, už to neřeším. Nic mu nemám za zlé,“ tvrdí Ottomanská s tím, že momentálně funguje se svým ex na neutrální bázi a vycházet spolu musí především kvůli rodičovské roli.