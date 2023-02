Ani kdyby dal ve finále Ligy mistrů pět gólů a zvedl trofej nad hlavu, neměl by takovou aureolu. Jakub Jankto (27) ohromil svět přiznáním své sexuální orientace.

Český reprezentant a záložník, jenž hostuje ve Spartě z Getafe, se stal prvním aktivním fotbalistou v elitní soutěži a na mezinárodní scéně, který oznámil, že je gay. Je z něj globální hvězda s obří podporou a respektem.

„Jako všichni ostatní chci i já svobodně žít svůj život. Bez strachu, bez předsudků, bez násilí. Ale s láskou. Jsem homosexuál a už se nechci déle skrývat.“ Toto Janktovo odvážné a dojemné prohlášení obletělo planetu. Ocitlo se v hlavních zprávách televizní stanice CNN i rádia BBC. Renomovaný španělský deník Marca věnoval Jakubovi titulní stranu s grandiózní fotkou. Píší o něm média a weby v Anglii, v Itálii, ve Francii i v USA. Všichni s úctou, neboť statečně prolomil tabu.

Host talkshow?

Co to obnáší pro jeho budoucnost? „Jankto to může být hostem světových talkshow, může být osloven globální firmou, jako je třeba Adidas pro celosvětovou kampaň. Objeví se plno firem, které s ním a jeho příběhem rádi spojí svoji značku,“ sdělil Blesku marketingový specialista Tomáš Houska z Českého olympijského výboru. „Pokud toho Jakub Jankto využije, nemusí na to koukat pouze jako na finanční příjem, ale tyto firmy mu pomohou dále komunikovat jeho poselství a sdělení. Pokud on to tedy vůbec dál komunikovat chce,“ dodal Houska.

Marketingový expert: Geniální Sparta!

V přetahované o ligový titul Letenští funí za Plzní a Slavií, ale komunikaci ohledně záložníka Jakuba Jankta zvládli mistrovsky. „Žij svůj život, Jakube,“ vzkázala Sparta ve strohém prohlášení bez dalších podrobností a otázek. „Z mého pohledu to bylo geniální. Vyjádřila hráči podporu. Klub zároveň jasně řekl, že je to osobní a nesnaží se na tématu vézt. Sparta říká fanouškům: My už otázky sexuální orientace neřešíme,“ pochválil rudé marketingový expert Tomáš Houska z ČOV.