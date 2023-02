PSG má strach z bitvy gigantů. Neymar se hádal, Mbappé i Messi nejistí

Šampionát v Kataru orámovaný příběhem fenomenálního Lionela Messiho pomalu zapadá do historie. Před největšími esy se tyčí další výzvy. Dnes startuje play off Ligy mistrů, hned osmifinále nabídne velkolepý souboj. Do Paříže přiletěl Bayern, jeden z gigantů půjde zkraje jara předčasně ven. „Mám z toho zápasu obavy,“ řekl napřímo před utkáním kouč PSG Christophe Galtier. Narážel na zdravotní problémy dvou klíčových mágů, Lionela Messiho a Kylliana Mbapého, francouzská média také hovoří o hádce Neymara se sportovním ředitelem Luisem Camposem.

Kvůli stěžejním bojům dali arabští majitelé dohromady hvězdný trojzubec Messi , Neymar , Mbappé. Jedni z nejlepších fotbalistů planety mají do Paříže konečně doručit ušatý pohár pro šampiony Ligy mistrů. Svatý grál, kvůli němuž bohatí šejkové sypou do klubu miliardy, ale stále z různých důvodů nepřichází.

Před vstupem do klíčové fáze sezony navíc roste v Paříži nervozita. Hvězdná parta ztratila v roce 2023 už tři ze sedmi ligových zápasů, tolik, jako v předchozích 45 kolech dohromady. Naposledy je srazilo nažhavené Monaco (3:1).

Francouzský gigant má problém, velký problém. Z ofenzivní trojky je aktuálně stoprocentně v pořádku pouze Neymar, který jako jediný odehrál poslední mizerné vystoupení na půdě monackého knížectví. Messiho s Mbappém sužují svalové problémy, na obou hráčích se pravděpodobně podepisuje nabitý program na světovém šampionátu, kde hráli hlavní role v dechberoucím finále mezi Argentinou a Francií.

„Scházela nám intenzita, taková je současná realita našeho týmu. Nemůžu to zakrývat,“ přiznal po porážce od Monaka trenér Galtier. „Zní to šíleně, ale je to pravda. Zvlášť bizarně z úst trenéra klubu, jakým je PSG.

„Bojím se úterního zápasu. Kdybych neměl obavy, nebylo by to z mé strany seriózní. Uvidíme, zda někteří z těch, kteří nemohli hrát v neděli, už budou schopni nastoupit. Náš tým je velmi oslabený a máme obavy. Zrovna v téhle fázi sezony musíte zůstat klidný. Jenže já rozumím strachu, který mají fanoušci. Strach mezi námi je,“ dodal nezvykle upřímně francouzský kouč.

Může jít samozřejmě o „mind games“, tedy slovní hříčky před samotným šlágrem úvodního kola play off Ligy mistrů. Messi s Mbappém sice vynechali zápas v Monaku, nicméně den před výkopem prvního duelu v Paříži proti Bayernu už oba trénovali a jsou v nominaci na zápas. Utkání by měl stihnout i další zraněný klíčový záložník Marco Veratti, největší otazník zůstává nad startem Mbappého.

„Kylian trénoval individuálně, vypadal velmi dobře. Jestli nastoupí, se rozhodneme zítra ráno (v den utkání) po dohodě s ním,“ prohlásil na pondělní předzápasové tiskové konferenci trenér Galtier.

Pařížané po utrpěných prohrách ztrácí nervy. Podle francouzského L'Equipe došlo po ztrátě v Monaku, titulové bitvě ve francouzské lize, v šatně ke slovní přestřelce mezi Neymarem a sportovním ředitelem Luisem Camposem.

Brazilský šutér si stěžoval na mizerné představení svých parťáků, konkrétně zmínil Huga Etikeho a Vitinhu. Campos po utkání kritizoval komplet celý tým, že mu chyběla agresivita a dostatečné nasazení. S tím nesouhlasili Neymar a jeho krajan, zkušený stoper Marquinhos. Vypukla ostrá slovní přestřelka, která pronikla do francouzských médií. „Chápu kritiku, ale já osobně se cítím skvěle. Do konce sezony budu hrát co nejlépe za PSG,“ vyjádřil se Neymar v krátkosti na tiskovce.

Naopak v Mnichově jsou na velkého soka připravení. Tři remízy z úvodu roku spláchli třemi výhrami, aktuálně jsou v čele bundesligy. Dobře známí soupeři se v novodobé éře Ligy mistrů střetnou pošesté, třikrát slavil Bayern. Bavorský gigant neprohrál venkovní zápas osmifinále Ligy mistrů už více než deset let (6 – 4 – 0), zatímco poslední tři vzájemné střety v Champions League od srpna 2020 vždy ovládl tým, který byl v roli hostů.